El contundente alegato de Jorge Javier a favor de Fernando Simón: "Me he avergonzado de pertenecer a este sector" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 10:50 0 Comentarios

El presentador piensa que se ha hablado de virus sin tener ni idea en TV

Jorge Javier se ha mostrado en Sálvame bastante avergonzado por las críticas vertidas hacia Fernando Simón y el tratamiento que le da algún sector de la comunicación, sobre todo a raíz de su polémica participación en plena segunda ola de SARS-CoV-2 en Planeta Calleja.

El presentador se mostró muy categórico sobre la crisis del SARS-CoV-2: "Todos nos hemos permitido opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Es un auténtico bochorno", declaró.

Lea también: Calleja: "Simón no me pidió pactar las preguntas ni me censuró"

Y es que Telecinco emite este viernes, 2 de octubre, una entrega especial de Planeta Calleja protagonizada por el director del CCAES Fernando Simón.

Así, Jesús Calleja acudió este jueves a Sálvame para desvelar algunos secretos de la entrega, y Jorge Javier Vázquez aprovechó para defender al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Calleja comenzó destacando que Simón dijo rápidamente sí, sin pensarlo: "Me atendió y me dijo sí en el acto. Le tocaba parar sí o sí una semana porque estaba saturado".

"Me he avergonzado de pertenecer a este sector"

Fue ahí cuando Jorge Javier soltó su alegato y autocrítica a los medios de comunicación: "Cuando pase esto, todos vamos a tener que hacer reflexiones, pero a mí hay cosas que como periodista... Vale que lo que hacemos en Sálvame no es periodismo, es entretenimiento, pero si yo tuviera que hablar como comunicador, en muchas ocasiones me he avergonzado de pertenecer a este sector por la manera en que se ha tratado a este señor", comenzó diciendo el presentador.

Lea también: Fernando Simón desmiente a Calleja

"Todos nos hemos permitido opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Es un auténtico bochorno. A todos nos ha faltado humildad. Teníamos que dejar a los que saben, a los que han estudiado sobre esto, a los expertos. Han salido muchos 'salvapatrias' a hablar de cosas que no tenían ni idea. A dar soluciones, a opinar sobre las medidas, a criticar sin tener ni idea", aseguró.

"Por muchos errores que haya cometido..."

Eso sí, el conductor del programa vespertino reconoció también los posibles errores de Simón: "Pese a todo, equivocarse es inherente al ser humano. Y en el trabajo igual. Todos nos equivocamos, es imposible no hacerlo. Pero somos muy poco generosos con los errores de los demás. Está claro que, por muchos errores que haya cometido, el trabajo de Fernando Simón era salvar vidas, hacer lo mejor por la ciudadanía".

"Se ha sido muy injusto con Simón"

Por último, sobre un corte de Planeta Calleja en el que Fernando Simón reconoce haber recibido llamadas por parte de líderes de la oposición para animarle, Jorge Javier Vázquez estalló: "Entiendo que aquí han jugado un doble juego. De puertas para adentro le han dicho palabras de cariño y de puertas para afuera le han dado hostias para desgastar políticamente. A mí la situación política no me divierte ya, llega un momento en que es muy preocupante. Se ha sido muy injusto con este señor, mucho", concluyó airado el presentador.