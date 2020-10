Críticas a Susana Guasch por llamar "fracasado" a Pep Guardiola: "No sé por qué no se atreven a decirlo" Ecoteuve.es 2/10/2020 - 10:44 0 Comentarios

La presentadora de #Vamos atacó al entrenador del Manchester City

Jorge Valdano recuerda a la periodista que el catalán ha ganado 29 títulos

El argentino y la presentadora protagonizan un rifirrafe en Movistar+

Susana Guasch se colocó este jueves en el centro de la polémica después de perder toda objetividad a la hora de hablar de la trayectoria profesional de Pep Guardiola, considerado por muchos (dentro y fuera de España) uno de los mejores entrenadores de fútbol de los últimos tiempos. La presentadora de Movistar+ acabó protagonizando un extraño pique con Jorge Valdano, Maldini y Axel Torres.

Todo se desencadenó tras la retransmisión del Sorteo de la Champions League en #Vamos, cuando la periodista quiso destacar la suerte que tuvo Guardiola con los equipos a los que se tendrá que enfrentar durante la fase de grupos del torneo. "Mucha flor, mucha flor, pero no termina de ganar nunca la Champions", empezó afirmando Guasch. "¿No confundirás a Guardiola con un perdedor a estas alturas de la vida?", preguntó enseguida sorprendido Jorge Valdano.

Lea también: Álvaro Benito: "No me considero sustituto de Michael Robinson porque su figura es irremplazable"

"No, perdedor no, pero de fracaso en fracaso sí que va", replicó Guasch mientras Valdano seguía alucinando. "Yo no le llamo fracaso a eso porque si no tenemos que decir que fracasan 25 cada temporada", afirmó el argentino. "Pero tiene mucho dinero y muchos jugadores cada año para conseguirlo. Eso un éxito no es, desde luego", trató de argumentar la presentadora. "Claro, juega contra pobres, ¿no?", comentó entre risas el que fuera entrenador del Real Madrid.

Críticas a Susana Guasch por llamar "fracasado" a Guardiola

"No sé por qué no se atreve la gente a decirlo. Le dan un buen equipo en el Bayern, en el Manchester City y acabas palmando dos eliminatorias antes de la final", insistió con inquina Guasch antes de que Valdano le recordara el gran palmarés de Guardiola. "Ha ganado 25 títulos. ¿Qué más quieres que gane?", rememoró Valdano a vuelapluma, quedándose un poco corto, ya que el total de títulos que tiene en sus vitrinas el catalán como entrenador es 29 (aparte de los 16 que ya ganó como futbolista).

Lea también: Susana Guasch sufre un aparatoso accidente doméstico en plena cuarentena

"Es lo que se le pide, ¿no?", le preguntó Susana Guasch a su compañero. "La Champions [League] se la pedimos a todos y por eso fracasan otros diez y diez más. No hay que olvidar que hay gente que gana su liga y luego va a la Champions, y se le echa porque no la ganó. Cuantos más favoritos hay, más fracasados tendremos a final de temporada. Pero claro, el nombre de Guardiola invita a tantas cosas...", lamentó Valdano en defensa del primer entrenador en conquistar un sextete (seis títulos el mismo año) con el F.C. Barcelona. "Pues nada, grupo supercomplicado el de Guardiola, lo va a pasar mal, ¿eh?", concluía entre risas la periodista.

Maldini se sumó entonces a la discusión defendiendo la valía profesional de Pep Guardiola: "Estoy con Jorge. Tú no puedes establecer el nivel de un entrenador porque pierda o gane un partido. Este año encima perdió contra el Lyon y mereció ganar. Tienes que pensar si un entrenador es bueno por el estilo, por la continuidad y muchas más cosas", justificó el comentarista. "Pero no decimos que si es bueno o malo, decimos que las eliminatoria no las pasa", apostilló Guasch.

- Susana Guasch: "Pep Guardiola va de fracaso en fracaso"



- Jorge Valdano: "¿No cofundirás a Guardiola con un perdedor a estas alturas de la vida? Ha ganado 25 títulos. ¿Qué más quieres que gane?" pic.twitter.com/TUv8tP9Azz — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 1, 2020

Hay dos formas de hacer periodismo, el de Danae Boronat y el de Susana Guasch. La primera, profesional íntegra. La segunda, aún peor que su papá. — Jesús Núñez (@JJ_NG81) October 1, 2020

Qué espectáculo más lamentable el de Susana Guasch en Movistar.



La palabra "fracaso" en el fútbol tiene unas connotaciones absurdas y peligrosas que normalmente dicen más de quien la usa que de quien se dice. — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) October 1, 2020

Susana Guasch una vez más dando mucha vergüenza.



Intenta menospreciar a Guardiola y Valdano, Maldini y Axel dándole una lección argumentada pero ella sigue diciendo sus mierdas (con perdón).



El padre el patético. La hija le supera con creces... — Javier Pérez Palomo (@14javierperez) October 1, 2020

Vaya numerito está montando Susana Guasch con la palabra fracaso en la UCL. No entiende que todos los años 5-8 equipos optan al título de manera directa y no ganar la competición NO es un fracaso. — Marcos Perez (@21MarcosPerez) October 1, 2020