El creador de la serie 'Chernobyl' contesta a Díaz Ayuso: "Creo que no la ha entendido"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, recomendó este jueves a Isabel Díaz Ayuso que viera la serie Chernobyl "porque la Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa"

"No tengo tiempo para series", respondió Ayuso en el parlamento regional. "Chernóbil nos demuestra cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por la ocultación", explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación a la gestión que hizo la URSS para tratar de tapar la catástrofe. "Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes", añadió Ayuso.

El rifirrafe político ha llegado a oídos de Craig Mazin, creador de la serie, gracias a un tuitero que le ha advertido de lo que había ocurrido, aunque lo ha hecho a su manera. "Craig Mazin, deberías ver esto. La presidenta de derechas de la región más afectada de Europa por Covid ha acusado, citando a tu serie, a un partido español de centro izquierda de provocar el desastre de Chernóbil". "Está claro que no ha entendido la serie", ha contestado Mazin.

Hay que aclarar que Ayuso no ha mencionado no ha mencionado Chernobyl, sino que ha sido Perpinyà quien lo ha hecho en primer término. Tampoco acusó a la izquierda de provocar un desastre como aquel. La presidenta madrileña, eso sí, ha aprovechado para cargar contra el sistema comunista, ya que la Unión Soviética intentó ocultar la magnitud de la tragedia, lo que aumentó las consecuencias.

It's clear to me that she missed the point of the show.