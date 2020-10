"Madrid está en manos de una completa inepta": Risto Mejide, perplejo ante la dura crítica de Rita Maestre a Ayuso Ecoteuve.es 1/10/2020 - 19:34 0 Comentarios

El presentador entrevistó a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

Risto Mejide sigue con atención la evolución de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid, región que se encuentra en un estado crítico ante la falta de medidas contundentes por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para frenar la segunda ola que se está desatando con mucha fuerza en la capital.

Para valorar la gravedad de la situación, el presentador de Todo es mentira entrevistó este jueves en directo a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, la cual se ha mostrado muy dura con la líder del Partido Popular.

"Tenemos que recordarlo una y mil veces, no sirven las medidas restrictivas si no se refuerzan los sistemas sanitarios y de rastreo. En Madrid no hay nadie al mando y el Gobierno de España ha tardado en tomar medidas y ha entrado en ese juego de las ruedas de prensa contraprogramadas y el teatro de las banderas", empezó diciendo la política.

El duro ataque de Rita Maestre a Ayuso

"Lo que ocultan es que falta lo fundamental en Madrid: el refuerzo del sistema sanitario y refuerzo del sistema educativo", criticó Maestre antes de confesar que ella apoyaría una moción de censura, pero ha recordado que "la llave desgraciadamente la tiene Ciudadanos y un señor, Aguado, que ha tuiteado mucho pero no ha conseguido nada dentro de su propio gobierno".

"Las fuerzas progresistas no sumamos suficientes para cambiar solas a una presidenta que se ha demostrado como una completa inepta", aseveró con dureza la política de Más Madrid ante un perplejo Risto Mejide antes de preguntarse qué ha hecho Ayuso con los 1.500 millones de euros que recibió por parte del Estado.

"¿Ha dicho que Ayuso es una completa inepta a Ayuso? Aquí no nos dejas usar esas palabras Risto", se quejó irónico Castelo. "No, ella puede usarlas, tú no", remarcó entre bromas el presentador. "¿Completa inepta fue lo que dijo?", preguntó Miguel Lago. "No lo sé, no lo he oído", dijo Risto, saliendo por la tangente.