"Fernando Simón es el personaje del año que había que tener": Jesús Calleja planta cara a las críticas

El presentador defiende la invitación de 'Planeta Calleja' de la voz del Gobierno en la pandemia

No hacemos discriminación de ningún tipo, Lo importante es traer a invitados relevantes"

"Hubiera sido de necios tener a tiro una entrevista a Fernando Simón y no hacérsela"

La participación de Fernando Simón en Planeta Calleja ha provocado un tremendo aluvión de críticas. La voz del Gobierno durante la pandemia de coronavirus aprovechó sus días de vacaciones para ir a grabar un programa con Jesús Calleja en Mallorca y que se emite esta noche en Telecinco (22.00).

Muchos no entendieron que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se desentendiera de sus funciones mientras empezaban a dispararse los casos de coronavirus por toda España. "Tiene derecho a una semana de descanso", le defendió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Precisamente, una de las primeras preguntas que le hace el aventurero leonés al doctor Simón es el motivo por el que aceptó su propuesta en plena segunda ola. "Estoy aquí porque ya no podía más. Estaba colapsado. Tengo que resetear porque si no, no soy productivo y podría tomar decisiones que igual no son las mejores", fue la respuesta del epidemiólogo.

También le han llovido los palos al programa por invitar a Simón a bucear, escalar y montar en globo. Por eso, Calleja insiste en "despolitizar" el programa de esta noche: "Nos gustan todos los colores. No hacemos discriminación de ningún tipo. Ni política, ni social, ni nada. Lo importante es traer a invitados relevantes".

"Sabíamos que iba a suscitar polémica, pero hubiera sido de necios tener a tiro una entrevista a Simón y no hacérsela", asiente Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, que insiste en que Planeta Calleja "no tiene ningún sesgo político".

¿Y cómo está afrontando estas críticas Calleja? "Lo vivimos con absoluta normalidad porque la libertad, la pluralidad y la democracia se ha de imponer por cualquier otra cosa".

"Aceptamos todas las críticas. Es un bien social poder tener a Simón en nuestro programa porque, quizás, nadie nos ha influenciado tanto en nuestras vidas como él", concluye el aventurero leonés. "Fernando Simón era el personaje del año que había que tener".

