Joaquín Prat estalla contra uno de sus tertulianos: "¡Como me grabes sin permiso, te vas a enterar!" Ecoteuve.es 1/10/2020 - 17:29 0 Comentarios

El presentador protagonizó un momento de lo más tenso con Pepe del Real

El Programa de Ana Rosa vivió este jueves un momento de lo más tenso por el monumental enfado de Joaquín Prat con uno de sus tertulianos. Todo se desencadenó a raíz de una información ofrecida por Marisa Martín Blázquez sobre los supuestos mensajes que Rocío Carrasco y Gloria Camila se habrían enviado.

"Yo no dudo de que Marisa tiene una fuente, otra cosa es que la fuente esté equivocada", señaló Ana Rosa tras la exclusiva que dio la periodista en su propio programa. Pepe del Real avanzó entonces que su compañera va a volver a Telecinco para aportar las pruebas que confirman su información. En ese momento, el colaborador desveló el truco que él utiliza para no pillarse los dedos con las exclusivas: "Yo siempre grabo las conversaciones".

Pepe del Real quiso aclarar que siempre avisa a la otra persona de que va a ser grabada. En todo caso, acabó afirmando que realmente no es necesario tener la autorización del interlocutor para hacerlo. "Hay que ser precavido para que no te pillen", explicó añadiendo que para ello, utiliza varias aplicaciones y que, cada día, es más fácil guardar este tipo de información.

Joaquín Prat estalla contra Pepe del Real

Mientras explicaba su método, Ana Rosa torció el rostro y Joaquín Prat acabó estallando al asegurar que, a partir de ahora, iba a desconfiar de él. "¡Tú me grabas una conversación sin mi consentimiento y te vas a enteras!", le advirtió muy serio el presentador al tiempo que Del Real aseguraba que esas conversaciones no tenían por qué hacerse públicas.

"A mí no me haría ni puñetera gracia que me grabaras sin saber que me estás grabando", insistió Prat mientras algunos tertulianos defendían a Pepe. "Vamos a ver, ¡que estamos hablando todos los días de las grabaciones de Villarejo!", dijo enfadado Prat, que recibió el apoyo de Lequio y Ana Rosa. "¡Son ilegales esas grabaciones!".