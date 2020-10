Cuatro saca doble entrega de estreno de 'First Dates' con el bajista de Willy Bárcenas en busca del amor Ecoteuve.es 1/10/2020 - 17:26 0 Comentarios

Daniel, del grupo Taburete, tendrá una cita en el restaurante de Carlos Soberta

Cupido no siempre acierta con sus flechas al primer intento y First Dates, siempre dispuesto a ayudar a los que buscan el amor, brindará una segunda oportunidad a varias personas que ya visitaron el restaurante, pero no encontraron el 'match' deseado. Será en la nueva doble entrega de First Dates. Noche Especial que Cuatro emite este jueves 1 de octubre, a partir de las 21.45. La cadena lanza entregas de estreno pero solo este día, ya que el resto de la semana continúa con reposiciones.

No todos los solteros que traspasan las puertas de First Dates tienen suerte en su primera visita. Pero en el amor también puede cumplirse la máxima de "el que la sigue, la consigue". Con esa pretensión llegarán varios comensales reincidentes como Miguel, que a sus 63 años desea encontrar una relación estable. Cenará con María Rosa, una mujer a la que enamorar y de la que enamorarse. También regresará el programa Carlos, un profesional de la extinción de plagas y un artista polifacético, que tendrá una cita con Rosi, una soltera que busca un hombre ingenioso que sepa divertirla.

Las mismas ganas de enamorarse tiene Álvaro, un chico de origen asiático de 19 años que busca el amor verdadero y puede que lo encuentre en Adrián, un estudiante de Periodismo que admira a Jorge Javier Vázquez. Por su parte, una mujer activa como María Dolores conocerá a Agustín, un carnicero que asegura tener mucha vitalidad, especialmente en la intimidad. También volverá a intentarlo Juanlu, un joven de 34 años que espera que Marcelita, una mujer colombiana que lleva siete años viviendo en Sevilla, pueda llegar a ser su media naranja.

Daniel, bajista del grupo Taburete, busca el amor en 'First Dates'

El libro de reservas del restaurante también tiene anotados otros nombres que acuden al programa por primera vez. Es el caso de Daniel, bajista del grupo Taburete, un joven que, a pesar de pertenecer a una banda con muchas fans, es algo tímido y quiere que le conozcan y le quieran por ser él mismo. Tras recibir algunos consejos del líder del grupo, Willy Bárcenas, Daniel conocerá a Sandra, una chica independiente que compatibiliza estudios y trabajo y a la que le gusta viajar. La joven admite que no conoce a Taburete y que siente predilección por el reguetón flamenco. ¿Prenderá en ellos la chispa del amor?

El programa también recibirá a Roberto, un diseñador de joyas en cristal que se mueve en el mundo del lujo y el glamour y al que le gustaría tener una cita con una mujer de su mismo nivel ¿Será Stefany, directora artística de una empresa con la que viaja a distintas partes del mundo, su pareja perfecta?

Esta noche especial también acogerá el encuentro entre Juan y Jennifer, dos solteros en busca de un amor para toda la vida; la cita entre Ariel, una joven de 23 años que se define como "mujer trans no binaria" y Oyrum, una chica de su misma edad cansada de quienes se empeñan en crear barreras en la vida; y la cena de Gisela y Julián, una mujer que practica artes marciales y un hombre tranquilo amante del deporte.