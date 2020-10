"Es como si me como 12 platos de lentejas": impactante explicación del hombre de 'El Tiempo' de TVE Ecoteuve.es 1/10/2020 - 17:03 0 Comentarios

Albert Barniol sorprende a todos al informar de una ciclogénesis explosiva

Albert Barniol, hombre de El Tiempo de TVE, ha sorprendido este miércoles a los espectadores de El Telediario de La 1 por la forma en la que explicó uno de los fenómenos meteorológicos que se están produciendo estos días en España. Enseguida, el público de la cadena pública aplaudió la originalidad del periodista.

El catalán explicó el proceso de formación de una borrasca que afectará a la península desde el próximo viernes. Barniol destacó la rapidez con la que se está generando el fenómeno, que pasará en 12 horas de "992 hectopascales a los 972". El meteorólogo añadió que pasadas 12 horas descenderá hasta 968. "Es lo que se conoce como ciclogénesis explosiva", aclaró el presentador, que sorprendió a todos con una inesperada comparación.

El hombre de El Tiempo en TVE sorprende con su 'lentejénesis explosiva'

"El adjetivo explosivo no va asociado a la borrasca ni a sus consecuencias, si no a su evolución, que va a ser muy rápida. Para que me entiendan, si me como 12 platos de lentejas en una hora, lo que habré provocado es una lentejéneisis explosiva porque me lo habré comido muy rápido", señaló con humor.

"Probablemente también va a tener consecuencias explosivas, pero esa es otra cosa", siguió explicando. "El adjetivo explosivo va asociado a la velocidad en la que ocurre el evento, en este caso las borrascas", sentenció en una clara intención de que los espectadores perdieran el miedo al término "explosivo".