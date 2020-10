Jesús Calleja: "Fernando Simón no me pidió pactar las preguntas ni me censuró" Marco Almodóvar 15:02 - 1/10/2020 2 Comentarios

ECOTEUVE.ES, con el presentador de 'Planeta Calleja' por su especial en Telecinco

"Fernando Simón es el invitado que más rápido se ha decidido en el programa"

"El tiempo nos dirá si se hicieron las cosas bien o no", dice sobre la gestión del Gobierno

"Ha sido tan simple como coger el teléfono, llamarle y conseguir un sí. No hay más". De esta forma tan sencilla resume Jesús Calleja cómo consiguió a Fernando Simón, el hombre más buscado en España durante la pandemia por coronavirus, para que acudiera como invitado de su Planeta Calleja. El especial se emite este viernes (22.00) en Telecinco.

"Estábamos organizando la nueva temporada y alguien del equipo se le ocurrió el nombre del doctor Simón. Yo dije 'bua, si va a venir. sí...", recuerda incrédulo el aventurero en la rueda de prensa virtual sobre el especial, a la que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Pero yo le llamo: 'te quiero invitar a mi programa, me gustaría verte en otro ámbito más distendido'. Y me dijo directamente 'sí", recuerda el aventurero en la rueda de prensa sobre el especial.

Lea también: Pedro Sánchez defiende la grabación de Fernando Simón con Calleja en estos momentos: "Tiene derecho"

"Me quedé muy impactado porque respondió 'sí' a la primera y lo ha mantenido hasta el final. Fernando Simón es el invitado que más rápido se ha decidido en el programa", dice Calleja. Una sorpresa compartida también por la cadena. "Cuando me llamó Jesús para decirme que tenía cerrado a Simón creía que era producto de su entusiasmo juvenil", añade Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset.

La llamada de Calleja a Simón se produjo entre finales de junio y principios de julio y el programa se graba a mediados del mes de septiembre, aprovechando la semana de vacaciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). "Estuvimos en Mallorca cuatro días con él sabiendo que, en cualquier momento, se podía ir a Madrid".

Lea también: "Necesitaba vacaciones, no daba para más": la explicación de Fernando Simón a su participación en 'Planeta Calleja'

Jesús Calleja: "Jamás he pactado nada con nadie"

Durante su "charla" con Fernando Simón, a quien considera un "hombre normal", salen preguntas de todo tipo sobre el pasado, presente y futuro de pandemia. Pero, ¿se ha pactado alguna cuestión? ¿Ha tenido Calleja alguna línea roja de la que no podía pasar? "Yo no he pactado jamás en la vida nada con nadie", responde el leonés a ECOTEUVE.ES.

"No pactamos nada de nada de nada. Yo hablé con Fernando dos veces por teléfono para darle las gracias por venir al programa y cuatro cositas más, y me lo encontré directamente en Mallorca. Él ni me pidió nada, ni nunca me censuró ni me dijo por esto no me preguntéis. Cero. Te lo puedo asegurar categóricamente", asegura para añadir. "Y no se ha escabullido a ninguna pregunta. Ha respondido franco".

Jesús, además, advierte que "si alguien espera que yo sea cañero o violento en las preguntas no lo va a encontrar". "Yo no soy así, no sé hacerlo. Yo no soy periodista. Cuando tengo a alguien en mi programa, lo que quiero es sacarle de su círculo habitual donde le conocemos y tener una charla con él", afirma.

Lea también: Telecinco enseña las primeras imágenes de Fernando Simón con Jesús Calleja haciendo submarinismo

¿Qué opina Jesús Calleja sobre la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria del coronavirus?

Preguntado sobre qué opinión tiene acerca de la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria, con Pedro Sánchez y Salvador Illa a la cabeza, Jesús Calleja se muestra prudente: "Cuando de repente te encuentras en una situación así tenemos tan poca información e, incluso ellos, la manejaban tan escasa, que todo nos parece como raro. Si un bien preciado que tenemos la humanidad es la libertad y, de repente, nos la cortaron".

"Por de pronto, te quedas en estado de shock y no comprendes que está ocurriendo. Cuando yo manejo poca información no suelo valorar una opinión porque todavía no la tenemos. Yo creo que el tiempo nos dirá si se hicieron las cosas bien o no y entonces tendremos capacidad de juzgar", concluye.

Lea también: Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja: aclara lo que contará (y lo que no dirá) en Telecinco