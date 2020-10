La respuesta de Tom Brusse al monumental enfado de Melyssa: beso con Sandra Ecoteuve.es 1/10/2020 - 11:59 0 Comentarios

Llegan los primeros cuernos en 'La isla de las tentaciones': ¿quién caerá?

Tom Brusse está en el punto de mira de su novia Melyssa. La joven se saltó las normas de La isla de las tentaciones para huir de su casa y buscar la de los chicos para enfrentarse a su pareja. Pero, ¿qué ocurrirá en el programa que Telecinco emitirá el domingo?

La isla de las tentaciones mostrará la secuencia de la pelea al completo. "Te quiero, te quiero", le dirá Tom. "Me da igual. ¿Me ves la cara? Llevo 48 horas sin dormir. A mí ya no me tienes" contestará ella.

Pero Tom tomará una medida radical tras ese encontronazo. "Quiero desconectar. Esta noche quiero bailar", propondrá a las solteras de su casa. En las imágenes del avance del programa se le ve, incluso, besándose con Sandra, una de las tentadoras.

Mayka y Óscar, cada vez más cerca en 'La isla de las tentaciones'

Pero habrá más. Mayka y Óscar siguen acercándose y se les ve muy juntos en diversos momentos y en varios sitios de la casa. Asimismo, Andrea y Cristian se encierran en una de las habitaciones y a una de las parejas se le llega a ver en la cama con unos movimientos sospechosos.

Una nueva pareja llega a 'La isla de las tentaciones'

Por otra parte, La isla de las tentaciones recibirá a la nueva pareja que sustituye a Inma y Ángel. Asimismo, Melyssa será castigada por el programa por haberse saltados las normas. Por último, las dos casas vivirán expulsión de solteros.