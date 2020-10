La impactante reaparición de Steisy: cuenta en 'Sálvame' el drama que ha sufrido Ecoteuve.es 1/10/2020 - 10:45 0 Comentarios

Explicó que le habían diagnosticado "depresión explosiva intermitente"

Steisy, conocida por su paso por Mujeres y hombres y viceversa, reapareció este miércoles en Sálvame después de meses apartada de la televisión. En una entrevista con Jorge Javier, explicó que le habían diagnosticado "depresión explosiva intermitente".

"Admitir que tenía una depresión me ha costado mucho trabajo", contó Steisy. "Soy como un tirachinas, pasan muchas cosas en la vida y el cerebro es muy listo, te acostumbras a estar siempre fuerte y de repente, cuando mejor estoy, reviento", contó.

"Le doy tantas vueltas a la cabeza que yo misma me agoto de escucharme. Si me cabreo estoy como si hubiesen matado a mi hijo, si estoy triste parece que se me ha muerto mi madre y si estoy feliz es como si me hubiese tocado la lotería", relató. "Mis emociones son completamente exageradas y eso te hace perder una cantidad adrenalina que te hace acostarte tres días".

Insultan a Steisy por haber engordado

Steisy también habló de su cambio físico por la ansiedad a raíz de la medicación que le han indicado. "Yo me veía muy bien pero la gente me llamaba gorda. No quería pesarme porque de joven tuve anorexia. La gente es muy cruel".

"Antes tenía una talla 34 y ahora una 42. El peso se nota, pero yo me veo bien", explicó Steisy. "Lo he llevado con mucho cabreo". "Es muy frustrante tener que estar toda la vida con la misma talla para que los demás no te insulten", admitió.