La genial recomendación de Woody Allen que hizo aplaudir a Pablo Motos: "Es inútil y no sirve para nada"

El cineasta participó en una entrevista para 'El Hormiguero' desde Nueva York

Pablo Motos entrevistó este miércoles a Woody Allen en El Hormiguero. El cineasta habló desde Nueva York sobre su nueva película, Rifkin's Festival, la pandemia del coronavirus o su extensa carrera, con 49 películas a sus espaldas.

Pablo Motos preguntó a Woody Allen si era verdad que nunca lee lo que se escribe sobre él. "No me he leído ni una entrevista ni una crítica desde hace 45 años. Me parece un error gravísimo", dijo el artista.

Woody Allen: "Es inútil y no sirve para nada"

Woody Allen explicó motivos de esa decisión tan radical: "No es que me sienta vulnerable, pero cuanto menos pienses en tu trabajo o en lo que piensen en él, mejor", se sinceró Allen.

"Cuando el artista comienza a pensar demasiado en su obra, se pierde. Es mejor trabajar, trabajar y trabajar y no leer sobre lo maravilloso que eres, lo horrible que eres, lo que deberías hacer o lo que no has sabido hacer", analizó el artista. "Es inútil y no sirve para nada. Solo el trabajo merece la pena", reflexionó Woody Allen, unas palabras que hicieron a Pablo Motos aplaudir.