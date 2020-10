Melyssa, 48 horas sin dormir: así asaltí la casa de los chicos para encararse con Tom Brusse Ecoteuve.es 1/10/2020 - 8:48 0 Comentarios

"Nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado", dijo a su novio

Melyssa no pudo más y se saltó las normas de La isla de las tentaciones para ver a su novio, Tom Brusse, y decirle lo que pensaba sobre las imágenes que había visto en su primera 'hoguera'.

Durante el programa que Telecinco emitió este miércoles, Melyssa apareció todo el tiempo llorando, derrumbada y desesperada. Aseguró que había estado 48 horas sin poder dormir y fantaseaba con la idea de buscar la casa donde viven los chicos para encararse con Tom.

Melyssa: "¡Tom Brusse! ¡Eres un desgraciado!"

Y lo hizo. En un momento de la noche, Melyssa cogió la puerta y llegó hasta Villa Montaña. Allí apareció por sorpresa al grito de "¡Tom Brusse!". "¡Eres un desgraciado! He visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado. He visto cómo te lamían el cuello. He visto cómo te tirabas encima de Sandra. Y me da igual porque eres un desgraciado de mierda".

Tom y el resto de chicos intentaron tranquilizarla: "¡Es un juego!", le decían. "¡Que no es un juego! Yo no he hecho nada. Los chicos incluso me han dicho que no se podían acercar porque yo no les he dejado. Es un juego porque a ti te da la puta gana. Tú te vas a la mierda".

