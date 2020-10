Inma y Ángel abandonan 'La isla de las tentaciones': una pareja sorpresa ocupará su puesto Ecoteuve.es 1/10/2020 - 8:31 0 Comentarios

Los concursantes tiran la toalla y se van con promesa de boda y un hijo

Inma y Ángel ya son historia en La isla de las tentaciones. Los concursantes abandonaron el programa a las primeras de cambio porque no estaban a gusto en el programa y se echaban demasiado de menos. Una nueva pareja llega el domingo para ocupar su puesto.

"Esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto. Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a a ser tan duro", dijo Inma. "Me va a costar la salud, no me imaginaba que el separarme me iba a afectar tanto. Ahora mismo lo que más quiero en el mundo es ver a mi novio. No puedo, quiero verlo, quiero hablar con él, yo quiero una hoguera de confrontación, Sandra", pidió la joven, apodada como la 'Penélope de Montequinto'.

Ángel, derrumbado, no entendía lo que estaba pasando pero no dudó en acceder al encuentro en cuanto Sandra se lo comunicó. "No sé si está así porque ha visto cualquier gilipollez, por si me echa de menos, me tiene roto ya. No me gusta verla así y no quiero que sufra. No le he dado motivos para que tenga que perdonarme nada".

Así fue la hoguera de confrontación entre Inma y Ángel

Juntos en la hoguera de confrontación, Inma explicó sus sentimientos a su novio. "No podía estar sin verte. Lo estoy pasando muy mal. Me está afectando mucho. No puedo relacionarme bien. No puedo parar de echarte de menos y de hacer otra cosa".

La concursante también le pidió explicaciones por una imagen que vio en la que una chica le susurraba al oído. "En esa casa han estado jugando a 'Verdad o reto' y me sentí presionado. Lo he hecho forzado. Solo quiero que esas cosas me lo haga ella. No he jugado, pensé que era una tontería. Yo lo que quiero es irme a casa. Quiero estar en casa con ella", relató Ángel.

Se van juntos con promesa de boda... ¡y un hijo!

Sandra Barneda les preguntó si querían continuar en el concurso o marcharse. Ellos tenían claro que deseaban abandonar. "Antes de entrar tenía seguro que eres el hombre de mi vida pero ahora me he dado cuenta más aún", añadía. Era entonces cuando Inma soltaba el bombazo: "Me gustaría que tuviéramos un hijo juntos y que nos casáramos", propuso Inma.

"Vamos a tener un hijo y nos vamos a casar. Estaba seguro de que nos íbamos a ir juntos y estaba seguro de que era la mujer de mi vida", confirmó Ángel.

