"Me han dado hasta en el carné de identidad": Kiko Rivera habla de su polémica como comentarista en Canal Sur Ecoteuve.es 30/09/2020 - 19:38 | 19:49 - 30/09/20 0 Comentarios

El hijo de Isabel Pantoja cuenta cómo le salió este trabajo en la radio pública andaluza

Kiko Rivera se puso hace unos días en el ojo del huracán después de fichar como comentarista de Canal Sur Radio durante la Supercopa de Europa que disputó el Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja rompió su silencio sobre esta polémica interviniendo este martes en el programa Hoy no se sale en UBEAT, la plataforma de eSports del Grupo Mediapro.

"Yo he sido periodista deportivo durante tres horas", reconoció el DJ a Ibai LLanos. "No me sale rentable, yo vivo de otra cosa, mi trabajo es otro, así que no voy más. Me han dado hasta en el carné de identidad. Que esto sea tendencia en España es vergonzoso". Kiko decidió aparcar esta nueva faceta después del aluvión de críticas que recibió.

Rivera explicó además cómo se cuajó su fichaje. Ocurrió cuando fue a negociar el lanzamiento de su nuevo tema en Canal Fiesta Radio. El encuentro resultó tan positivo que el nuevo director insistió en conocerle. "Apareció con una foto de revista impresa del día de mi bautizo, en blanco y negro", reveló.

"Me viene y me dice: 'Mira Kiko, ¿te acuerdas de este día? Pues ese que está ahí, el de la tuna de detrás de ti, soy yo. ¡Ese soy yo! El director de CSR fue el que tocó en la tuna de mi bautizo", contó. "Me dice: 'Oye, a ti te gusta el fútbol, ¿no? ¿Te gustaría venir a colaborar con nosotros durante la temporada en los partidos del Sevilla?". La cantidad que cobró, como se ha sabido, es de 85 euros, al igual que el resto de colaboradores.

Por otra parte, Kiko Rivera habló sobre lo poco que le gustan los platós de televisión pese a haber participado en realities como GH VIP o GH DÚO con Irene Rosales. "A mí los platós de televisión no me gustan, ninguno. Lo que pasa es que tengo que convivir con ellos", afirmó señalando que él vive de la música. "A veces, por necesidad económica he tenido que hacerlo".

