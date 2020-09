Belén Esteban 'dispara' de nuevo contra Jesulín de Ubrique: su gran zasca por su hija Andreíta Ecoteuve.es 30/09/2020 - 18:24 0 Comentarios

La tertuliana de 'Sálvame' opinó sobre la última polémica del torero

Sálvame ha vuelto a poner en el foco a Jesulín de Ubrique después de las polémicas fotos de su hijo pequeño con una escopeta en la mano (abierta y descargada) durante una cacería. Las imágenes han sido duramente criticadas en el programa y el torero ha optado por el silencio ante las incesantes preguntas de la prensa.

A las puertas de su casa, el diestro 'burlaba' a la prensa, a la que sí invitó a ver la entrevista que ha ofrecido esta semana en Canal SUR. En ella, no aborda esta polémica pero si hace una confesión de los inicios de su hijo en el mundo de la tauromaquia. "Pegó sus diez pases y dijo: '¿No querías que yo toreara, papá? Pues ya he toreado", desveló.

Ante esta polémica, Belén Esteban aseguraba en un principio que no quería pronunciarse. Sin embargo, como siempre, acabó mojándose, lanzando un gran zasca al que fuera su pareja. "Me encanta que los padres disfruten de los hijos, pero de todos", ha criticado en referencia a su hija Andrea.

La tertuliana considera "una vergüenza" que desconozca ciertas cosas de ella, cómo por ejemplo, "no saber ni a qué colegio iba la niña". "Me encanta que los padres disfruten de los hijos, pero de todos, porque si aquí se pone verde a Rocío Carrasco...", dejaba caer la colaboradora, reconociendo estar ya "un poco calentita". "A mí no me reviente mi vida, pero siempre...", lamentaba.