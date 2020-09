"Si usted me dice que espera, yo aguanto": la entrevista 'interruptus' de Sonsoles Ónega a Almeida Ecoteuve.es 30/09/2020 - 15:47 0 Comentarios

El alcalde de Madrid ha participado en una entrevista en 'Ya es mediodía' (Telecinco)

El tiempo apremiaba y Sonsoles Ónega tenía que cerrar la entrevista que estaba haciendo a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en Ya es mediodía.

"Me dicen que usted tiene prisa y yo me he quedado sin tiempo, también con alguna pregunta por hacer", ha lamentado la presentadora de Telecinco.

"No, no, Sonsoles, si tiene alguna pregunta, adelante", ha respondido Almeida, que estaba hablando en una conexión en directo desde algún punto de la ciudad de Madrid.

"La oposición le ve distinto. Yo le veo igual"

La presentadora le ha explicado que él se tenía que ir y ella debía dar paso a publicidad. "Si usted me dice que espera, yo aguanto, pero depende de usted", le ha indicado Sonsoles Ónega. "Entonces esperaré", ha contestado el alcalde madrileño.

Al final de la entrevista, la presentadora le ha agradecido su "generosidad" por atender la llamada del programa más tiempo de lo esperado. "Es tiempo de decirle a los ciudadanos y estar de cara con ellos", ha contestado Almeida. "Y tiempo de acuerdos, que usted ha sido el nombre del consenso y desde que es portavoz del PP la oposición le ve distinto", ha lanzado la presentadora. "Yo le veo igual", ha aclarado.

