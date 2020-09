Críticas a Carmen Lomana por llamar "incultas" y "poco inteligentes" a las chicas de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 30/09/2020 - 15:00 0 Comentarios

La empresaria fue una de las tertulianas del primer debate del reality

Mediaset emitió este martes el primer debate de la segunda edición de La isla de las tentaciones. El programa, que vivió el tenso reencuentro entre Fani y Rubén tras su loca aventura el año pasado en la República Dominicana, estuvo presentado por Carlos Sobera, quien contó con un amplio plantel de tertulianos entre los que se encontraba Carmen Lomana.

La empresaria se convirtió en protagonista de la noche al acaparar muchas críticas por parte de la audiencia por un comentario que hizo ante las cámaras de Cuatro. Todo se desencadenó después de ver un avance de la primera hoguera de las chicas en las que todas se quedarán destrozadas al ver lo que han estado haciendo sus novios en Villa Montaña.

"¿No os extraña a todos que unas chicas que son unos pibones tengan tanta inseguridad?", se preguntaba Lomana mientras Lomana le recordaba que "la autoestima no es todo es cuestión de belleza". Fue entonces cuando Lomana siguió metiéndose en un charco, insistiendo con la idea que quería transmitir.

Críticas a Carmen Lomana por lo que dijo en Telecinco

"No, pero es que lo centran todo en la belleza. ¿Por qué no son más cultas, inteligentes, por qué no valoran otras cosas? ¿Por qué no cultivan algo que no solo sea eso?", se planteaba. "Igual no son conscientes de la poca autoestima que tienen Carmen", señaló Robles.

"Pero es que sus padres o la vida le han dado un físico estupendo, ¿entonces?", preguntaba extrañada la socialité. "Bueno luego está la cirugía, que estarás conmigo en que ayuda mucho", bromeó Nagore para quitarle hierro al momento. Sin embargo, las redes se habían llenado ya de comentarios negativos hacia la tertuliana.

Carmen Lomana no entiende como siendo unas chicas tan guapas tengan tanta inseguridad



Yo lo que no entiendo es como pueden contratar a una señora tan clasista y desubicada. La belleza no va unida a la autoestima. De nada @Carmen_Lomana #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/exkRbIOYvV — GOSSIP Boy ?????? (@JuanjoElCotilla) September 29, 2020

Cuándo llegas al nivel de aburrimiento en el que te preguntas quién es María, que hace Carmen Lomana dando lecciones de pareja cuando ella no tiene, porque la psicóloga sigue hablando y porqué siguen poniendo el cebo cuando hasta mañana no lo vamos a ver #TentacionesDBT1 — ????? (@faranduleandosh) September 29, 2020

Carmen Lomana: con lo guapas que son y están así...



Also Carmen Lomana: es que son inseguras porque se centran solo en el físico.



No hay por donde coger tu incoherencia. Ni tu machismo, pero eso es otro tema. #TentacionesDBT1 — Adolfo Alfalfa (@AdolfoAlfalfa) September 29, 2020

Querida Carmen Lomana, el hecho de tener un físico bonito NO te excluye de tener inseguridades #TentacionesDBT1 — •????????????????????????????????????????????? ? (@CasualidadCv) September 29, 2020

La Lomana criticando que las chicas sean poco cultas ... HABLÓ LA LISTA DE ESPAÑA #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/HFHxmGLWWJ — La unicornia ???? (@La__unicornia) September 29, 2020

No he acabado de entender el comentario de @Carmen_Lomana. ¿Qué tiene que ver la belleza con tener la autoestima alta o baja? Se puede ser muy guapo/a y ser una persona insegura y viceversa, ¿no? #TentacionesDBT1 — Marc Mata (@marcmata13) September 29, 2020