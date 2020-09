Cristóbal Soria rompe a llorar en 'El Chiringuito' ante el testimonio de un fan: "No puedo hablar" Ecoteuve.es 12:56 - 30/09/2020 0 Comentarios

El programa de Mega entrevisto a uno de sus seguidores más fieles

El Chiringuito de Jugones vivió este martes un momento de lo más emotivo con la entrevista que uno de los reporteros del programa hizo a un niño que se encontraba en los aledaños del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. El joven confesó ser un fiel seguidor de la tertulia deportiva de Mega y ser fan de Cristóbal Soria, con el que comparte a menudo mensajes a través de las redes sociales.

El padre del niño, que se llama Jorge, desveló que su hijo está enganchado al programa de Pedrerol y que intenta quedarse despierto cada noche hasta la madrugada, algo que ahora le han prohibido con el comienzo del curso escolar. Acto seguido, desveló que Soria le envió un vídeo de felicitación por su cumpleaños que le hizo convertirse "el niño más feliz del mundo". "Si hubiera más gente con el corazón que tiene Soria, el mundo sería mejor", reconoció el hombre.

Al término del reportaje, Cristóbal Soria se mostró muy emocionado, sin apenas poder pronunciar palabra. "No puedo hablar", dijo entre lágrimas el andaluz. "Me sudan las manos... en fin. Son cosas que se hacen sin saber muchas veces lo feliz que puedes hacer a una persona así, a un niño así. No soy capaz de digerirlo", empezó asegurando el tertuliano.

"Es cierto que hablo con Jorge, es un chico extraordinario, magnifico, y me cuenta cosillas y yo le cuento cosillas también. Pero lo que no sabía es que teníamos esa conexión", concluyó emocionado, prometiendo al niño que un día iba a verle en persona.

