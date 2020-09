Accidente en 'El hormiguero': Pablo Motos se quema las manos en directo con nitrógeno líquido Ecoteuve.es 12:48 - 30/09/2020 0 Comentarios

El presentador da el susto al querer repetir un espectacular desafío de ciencia

Pablo Motos sufrió un pequeño accidente en directo este martes en El hormiguero. El presentador puso toda la carne en el asador (y nunca mejor dicho) con el objetivo de impresionar a Pablo Alborán con dos espectacular desafíos.

El primero de ellos consistió en conseguir que un coche teledirigido 'surfeara' en el agua de una piscina de diez metros de largo. Pero el segundo fue mucho más allá. "Vamos a enfrentar el fuego contra el hielo", anunció Marrón a los espectadores de Antena 3.

El equipo de ciencia de El hormiguero tenía preparado para derramar en la piscina dietileno, "un elemento muy inflamable" para conseguir el fuego, y dos cubos de nitrógeno líquido. "¿Quién ganará el hielo o el fuego?", preguntó el colaborador al cantante.

Tras realizar el experimento (ganó el hielo), Motos cometió una imprudencia al coger los cubos de nitrógeno sin guantes protectores: "Todavía nos queda, podemos echar más". El valenciano soltó de inmediato las asas al quemarse las manos por congelación.

"¡Loco, loco, loco! ¿Qué haces?", gritaron las hormigas desde el plató. "¡Ah! Me he congelado las manos, pero no pasa nada", dijo él quitándole hierro al asunto: "Ahora me ponen crema...". "¿Estás bien?", preguntó Alborán a lo que Marron remató: "Se le nota en la cara el dolorcito". Afortunadamente todo quedó en un susto y Pablo no necesitó atención médica. [Puede ver el momento aquí a partir del 50.00]

