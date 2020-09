Ángel Garó trolea 'Sálvame' con una promoción de Antena 3: "No me interesa; adiós, adiós" Ecoteuve.es 12:02 - 30/09/2020 0 Comentarios

El humorista recomienda ver 'La veneno', serie creada por Los Javis y en la que participa

Ángel Garó fue uno de los protagonistas de Sálvame Tomate este martes. El humorista entró en directo por teléfono después de que se rescatara las llamadas más turbias a las que se ha tenido que enfrentar el equipo de investigación del programa producido por La Fábrica de la tele.

La "llamada prohibida" que se recordó en Sálvame ocurrió cuando se viralizó un vídeo de Garó en el balcón de su casa en el centro de Málaga, desnudo y en malas condiciones, que luego le serviría como llave de acceso para volver a la primera línea en la televisión con GH VIP.

En ese contexto, Garó se puso en contacto con Sálvame para justificar esa salida de tono y aprovechó para revelar lo insistente que puede llegar a ser el equipo del programa para conseguir información sobre un famoso

"Hay que entender que siempre hay una conversación previa, yo he intentado atender de la mejor manera, cuando estaba mal fuisteis hiperpesados, de un puchero habéis sacado el pollo y no la patata", aseguró.

Lo que nadie se esperaba era que Ángel Garó se 'vengara' haciendo promoción de la cadena rival en un momento dado de la conexión. "Por cierto, a ver si veis Antena 3, la cadena triste, y me veis a mí en La Veneno", dijó a lo que Jorge cortó de inmediato: "Si hombre, lo de Antena 3 no me interesa. Están las cosas como para interesarme. Hala, adiós, adiós".

