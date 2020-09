"¡Qué canalla!": la brutal confesión de Marta sobre Lester en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 30/09/2020 - 11:44 0 Comentarios

La pareja canaria, al borde de la ruptura en el reality de Mediaset

Mediaset emitió este martes el primer debate de la segunda edición de La isla de las tentaciones. El programa, que tuvo como gran atractivo el tenso reencuentro de Fani y Rubén tras su aventura en la República Dominicana, emitió también algunas imágenes inéditas que se verán en la tercera gala del reality.

Una de las más sorprendentes tiene a Marta Peñate como protagonista. Y es que su relación con Lester llegó al Caribe muy dañada. Tanto es así, que ambos protagonizaron una gran bronca justo antes de separar sus caminos, lo que ha marcado el devenir de sus respectivas convivencias con los solteros.

Marta ha encontrado un gran confesor en Kevin, quien puso a la joven en un aprieto al lanzarle una pregunta que dará mucho que hablar. "¿Estás enamorada?", lanzó el soltero. "No lo sé", respondió Marta entre lágrimas mientras su compañero le advertía que esa era claramente una respuesta negativa.

"Si él lo deja contigo, a ver si tiene cojones de encontrar a otra igual. Cuando pasen los seis meses y eso se va a arrepentir. Eres una tía divertida, extravagante... Me da un coraje que no te lo crees ni tú. Tú vales mucho", le hacía saber Kevin, que ya ha dejado claro su interés por la exconcursante de GH.

La brutal confesión de Marta sobre Lester

Marta verá además en la primera noche de hogueras unas imágenes de Lester que no le gustarán nada, lo que hará que lance una brutal confesión a Barneda que lo cambiará todo. "No tienes ni idea Sandra de todo lo que me ha hecho. Hace tiempo que no me hace feliz. Hace mucho tiempo que no me hace feliz", le dice a la presentadora entre lágrimas sin especificar (en el avance) el daño que le ha causado su novio.

Tras ver las imágenes, Marta huirá desesperada a la Villa: "Qué heavy, qué mentiroso, qué canalla. Es un mentiroso, ya me esperaba todo de él. Quiero ir a su casa por favor. Quiero hablar con él, por favor. Me siento engañada, me siento de todo. Vete a saber los fiestones que se ha montado en mi casa. Pagada por mí y por mi madre la casa. Yo se lo he dado todo. Toda mi vida, mi Universidad, mi todo", asegurará desesperada Marta mientras huye despavorida por la playa.