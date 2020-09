Ana Rosa Quintana destapa las presiones políticas que ha recibido para echar a Eduardo Inda de su programa Ecoteuve.es 30/09/2020 - 10:51 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco hace referencia al PP, PSOE y Podemos

"Ahora hay unos cuantos que quieren echarme", dice Quintana sobre sí misma

Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Eduardo Inda, uno de sus colaboradores más habituales, destapando las presiones que desde hace años recibe para que no le invite más a la tertulia política de su programa.

"Eduardo Inda lleva casi desde el principio del programa. A mí me han pedido, directa o indirectamente desde, el PP en su momento que no le trajera a inda. Y el PSOE de otra manera. Y Podemos también. Inda, que te quieran echar todos los gobiernos está bien", ha dicho la presentadora de Telecinco. "Y Ciudadanos porque no gobierna", ha bromeado a continuación.

"Dice mucho de ti que nunca sucumbieras a estas presiones", le ha agradecido Inda. "Es que si hubiera sucumbido no estaríais nadie aquí", ha bromeado. "Ni yo. Ahora hay unos cuantos que quieren echarme", ha comentado Ana Rosa Quintana.

"Yolanda Díaz es la única de Podemos que viene a este programa"

Un poco más tarde, los colaboradores han hablado de Yolanda Díaz por su importante protagonismo que tiene en el Gobierno. "Del ámbito de Podemos es la única que viene a este programa", ha dicho Ana Rosa. "Y Monedero", le han recordado. "Monedero porque es colaborador y cobra", ha contestado Quintana, que también ha tenido buenas palabras para el fundador de Podemos. "Estés o no de acuerdo con él, siempre contesta a todo".

