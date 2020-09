El tenso reencuentro de Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones': "No te dejé tirada porque nunca te prometí nada" Ecoteuve.es 30/09/2020 - 10:44 0 Comentarios

La exparticipante se vio cara a cara con el soltero con el que fue infiel a Christofer

Cuatro emitió este martes el primer debate de la segunda edición de La isla de las tentaciones, una cita que tenía como principal reclamo el reencuentro en plató de Fani y Rubén. La madrileña se volvía a ver las caras con el soltero con el que fue infiel a Christofer un año después de que este, según el testimonio de la joven, la dejara tirada tras el reality.

"Ya ha pasado mucho tiempo, me preguntaron que si teníamos una conversación pendiente y simplemente era que, si nos cruzamos en los platós, me gustaría que no haya menosprecios. Yo te veo súper feliz con Christofer, me alegro de que te vaya súper bien y, por lo menos, quiero que tengamos esa cordialidad y ese respeto que nos merecemos", le pidió Rubén a Fani nada más verla.

Fani ha aceptado sus palabras, pero le ha echado en cara que ese mensaje no se lo hubiera transmitido al volver de la isla, lo que hizo que Rubén la tachara de victimista. "Estoy un poco cansado de escuchar lo de que te dejé tirada", se quejó. "Nunca te he dejado tirada porque nunca te prometí nada", le recordó a su compañera, que le llevó enseguida la contraria. "No me prometiste nada pero estuviste un mes conmigo y, para mí, sí me dejaste tirada. Oye, que te lo agradezco porque si no hubiera pasado esto no me habría dado cuando de lo que realmente quiero a Christofer y a día de hoy no estaría con él", dijo con ironía.

Fani pide ayuda a su psicóloga tras ver a Rubén

Antes de ver las imágenes más ardientes de su paso por el reality, Rubén desveló que en los últimos días de convivencia se sintió "un poco agobiado" con Fani, mientras que ella aseguraba que estaba "encantado de la vida". "Me da mucha vergüenza y bastante dolor por Christofer porque no se merecía que le hiciera eso. Decir esas palabras tan crueles que dije fue innecesario y estoy arrepentida de lo que ocurrió. Ahora mismo no volverá a caer si voy con Christofer", ha asegurado segura de su relación.

Tras su cara a cara con Rubén, Fani sorprendió a todos pidiendo a Carlos Sobera que entrara en el plató su psicóloga, a la que lanzó un mensaje delante de las cámaras de Mediaset. "Quería agradecerte que defendieras mi actitud en aquel momento y que fueras la única que me dijo que podía volver con Christofer. Gracias a ti a día de hoy estamos juntos", dijo emocionada la joven.

La psicóloga defendió entonces el consejo que le dio: "Una infidelidad siempre puede ayudar a una pareja a hacer un reset para crecer y reinventarse. Ellos usaron esa crisis para salir reforzados", aseguró antes de opinar sobre el reencuentro de Rubén y Fani. "Se nota que está resuelto porque no hay deuda. Se pueden sentar, saludar y mantener las formas. No hay nada pendiente", sentenció.