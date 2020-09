¿Por qué Raquel Sánchez Silva tenía los dos brazos vendados en 'Masterchef Celebrity'? Ecoteuve.es 30/09/2020 - 10:27 0 Comentarios

La concursante tuvo que concursar con la lesión que le dejó el programa anterior

Raquel Sánchez Silva sorprendió a los espectadores de Masterchef Celebrity cuando apareció en plató con los dos brazos vendados. La presentadora, sin embargo, pudo cocinar durante todo el programa a pesar de la lesión que tenía. ??

Cuando los jueces presentaron la primera prueba de la noche, Pepe Rodríguez preguntó a Raquel Sánchez Silva si podía trabajar, teniendo en cuenta que el ingrediente principal era el pan y lo tendría que amasar.

Lea también: "Yo no hago trampas ni pongo zancadillas": 'Masterchef Celebrity' expulsa a Jesús Castro

"¿Cómo tiene los brazos de la prueba de exteriores?", se interesó Rodríguez. "Sigo vendada", mostró la concursante. "Es una estrategia para dar pena", bromeó Florentino Fernández.

Raquel Sánchez Silva: "Por bruta"

Raquel Sánchez Silva explicó que le había pasado en la prueba de exteriores de la semana anterior "por bruta, porque no calenté la mantequilla y lo hice a fuerza y me hice daño". "¿Puedes amasar pan?", preguntó Pepe. "Puedo cocinar. Me va a doler pero puedo amasar", respondió ella.

Lea también: Celia Villalobos, 'pillada' en 'Masterchef': la imagen que está dando mucho que hablar