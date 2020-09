"Yo no hago trampas ni pongo zancadillas": 'Masterchef Celebrity' expulsa a Jesús Castro Ecoteuve.es 30/09/2020 - 9:37 0 Comentarios

El actor perdió contra Gonzalo Miró, que también estuvo a punto de la eliminación

Masterchef Celebrity vivió una igualada prueba de expulsión con cuatro candidatos que tuvieron que luchar por la salvación en la tercera entrega del talent culinario que emite TVE.

Josie y Juan José Ballesta fueron los mejores y pudieron subir al balcón de Masterchef. Por el contrario. Jesús Castro y Gonzalo Miró -él por segunda semana- se enfrentaron al juicio de los chefs en el cara a cara final.

Lea también: Críticas a Laura Sánchez por un comentario tránsfobo en 'Masterchef Celebrity'



Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera decidieron eliminar a Jesús Castro en una ajustada batalla. "Me da rabia porque es el mejor plato que has hecho en Masterchef", reconoció Rodríguez ante el actor, que quedó hundido tras saber que tenía que dejar el concurso.

"Para brillar no me gusta apagar la luz de nadie"

"Me gusta trabajar bajo presión. Me lo he tomado muy en serio", admitió Jesús Castro. "No estoy acostumbrado a perder", reconoció el protagonista de El Niño. "Soy muy competitivo, pero sin hacer trampas. No zancadilleo y para brillar no me gusta apagar la luz de nadie. Me gusta trabajar con esfuerzo y sacrificio, como lo he hecho siempre".



Por último, Jesús Castro apostó por Juan José Ballesta para ganar Masterchef Celebrity.

Lea también: Celia Villalobos, 'pillada' en 'Masterchef': la imagen que está dando mucho que hablar