Tomás Roncero confiesa su triquiñuela para aprobar un examen de Periodismo: "¡Te regalaron la carrera!" Ecoteuve.es 29/09/2020 - 19:36 0 Comentarios

El colaborador de la tertulia recuerda cómo se las ingenió para superar Derecho de la Información

Tomás Roncero protagonizó en la madrugada de este lunes una curiosa anécdota en El chiringuito de Josep Pedrerol. El colaborador madridista recordó la cara que le echó en uno de los exámenes de la carrera de Periodismo.

"¿Sabes qué hice una vez en Derecho de la Información?Me hicieron una pregunta sobre el derecho en tal... y como yo estaba obcecado, dije [al profesor]: 'Mire usted, no tengo ni idea del contenido de la respuesta que me ha preguntado y voy a decir mi teoría de lo que es el derecho en el Periodismo", empezó contando el colaborador.

"Y me tiré cuatro folios, como un pegote, y me puso un aprobado", dijo revelando que suspendieron el 85% de la clase. "Le he aprobado por molestarse en rellenar cuatro folios", rememoró ante unos atentísimos compañeros.

"Usted es un geta porque no me ha respondido lo que le he preguntado, pero para llenar cuatro folios...", remató Roncero de recordar aquella triquiñuela, lo que provocó que sus compañeros de programa se rieran: "¡Te regalaron la carrera!".