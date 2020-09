"No me dejan hablar": la regañina de José Bono a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' Ecoteuve.es 29/09/2020 - 18:15 0 Comentarios

El exministro socialista echa una cariñosa riña a los colaboradores del programa

José Bono es uno de los fichajes estrella en el plantel de colaboradores de Sonsoles Ónega en Ya es mediodía. El exministro socialista ha entrado este martes al programa de Telecinco para opinar, entre otros asuntos, de la moción de censura de VOX a Pedro Sánchez.

"Ya gobernaron suficientes años con Franco quienes piensan como VOX", ha replicado Bono a las palabras de Iván Espinosa de los Monteros. "Esta moción de censura tiene más que ver con ese minuto de telediario que buscan y con un exhibicionismo que tiene pocos visos de convertirse en realidad".

El manchego también ha tenido para el partido de Pablo Iglesias al decir, en su opinión, que Podemos "se parece cada días más al Partido Comunista". Pero, coincidiendo con el veto del Rey Felipe VI en Barcelona, Bono ha reñido, siempre desde el buen talante, a los tertulianos del plató.

"Tengo aquí un ruido de plató por llamarlo de alguna manera, tanto de Palomera [Esther] como de Nacho Galán, que están diciendo '¿y no se equivoca Pedro Sánchez, que no sale a decir algo?". "Bueno, si no me dejan hablar es imposible que yo termine lo que pienso", ha espetado él.

"Ah, sí, sí. Hable, hable", ha espetado entre risas Sonsoles mientras que, de fondo, se ha escuchado a Palomera: "Como para no dejarle a usted hablar". "Los dos tenemos la lengua larga", ha rematado Bono a la contertulia.

