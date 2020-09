Paloma Cuevas, a Bertín: "¿Qué he hecho yo para que me humillen de esta manera?" Ecoteuve.es 29/09/2020 - 15:47 0 Comentarios

El presentador destapa en su programa de Canal Sur la conversación que tuvieron

Bertín Osborne conoce a Paloma Cuevas desde hace años. El presentador ha hablado con ella recientemente y ha desvelado parte de su conversación en el programa El Show de Bertín que presenta en Canal Sur.

"A Paloma la conozco desde que nació. Ella me decía el otro día: 'Pero Bertín, ¿Qué he hecho yo para que me humillen de esta manera?", dice el presentador en un vídeo promocional del programa que él mismo ha difundido en las redes sociales.

Lea también: Albert Rivera habla con Bertín del bulo de las drogas

"Pues eso es muy duro cuando tienes dos niñas pequeñas que preguntan a su madre: '¿Papá no nos quiere? Papá nunca nos ha llevado a la playa y ahora...", continúa el presentador, que charla con Vicky Martín Berrocal. "¿Tú crees que Enrique puede estar molesto contigo?", pregunta la diseñadora y colaboradora del programa.

No podéis faltar en la cita de mañana a las 22:30h. Nos vemos en @canalsur con un PROGRAMÓN de @elshowdebertin pic.twitter.com/vcTFK5rBiM — Bertín Osborne (@BertinOsborne) September 29, 2020

Bertín, a Enrique Ponce: "Primero arregla las cosas en tu casa"

No es la primera vez que Bertín Osborne habla sobre el triángulo Paloma Cuevas, Enrique Ponce y Ana Soria. "Yo estoy absolutamente de acuerdo en que una persona se enamore de otra independientemente de la edad que tengan. Me da igual. Me ha pasado a mí", dijo Bertín recientemente.

"Pero uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa", continuó. "No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de 20 años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación con una mujer que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos".