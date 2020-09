Miguel Torres ('El chiringuito'): "Josep Pedrerol tiene muy buen ojo para saber escoger a la gente que quiere a su lado" Marco Almodóvar 12:29 - 29/09/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al fichaje estrella de la tertulia futbolera que emite Mega

"Quiero estar al frente de una cantera importante, si es la del Madrid, mejor", dice

¿Qué compañeros de vestuario le marcaron? "Raúl era un ejemplo a seguir para los canteranos"

Miguel Torres se ha convertido en la nueva estrella de El chiringuito de Josep Pedrerol para el nuevo curso televisivo. El exfutbolista cuenta que el presentador catalán llevaba tirándole el anzuelo desde hace varios años (de hecho, ya había acudido al programa de forma esporádica como invitado), hasta que este verano se ha fructificó su fichaje por la tertulia de Mega. "Cuando dejé de competir, tuve una conversación con él y quedamos a cenar un par de veces", dice a ECOTEUVE.ES.

El objetivo del ex del Real Madrid, Getafe y Málaga es "acercar al espectador una postura muy próxima al sentimiento del futbolista y a los valores del fútbol muy alejados del forofismo". Aunque Torres no se arruga con ningún colaborador de la 'bancada culé', siempre debate desde el "respeto": "Cuando hay conflicto intento huir porque no me siento cómodo".

¿Cómo se fragua su fichaje por El chiringuito? ¿Cómo fue esa conversación con Josep Pedrerol?

Yo tengo relación con Josep desde hace cinco años. Él siempre ha querido mantener el contacto conmigo y, de forma más informal, me decía que tenía que entrar en el programa porque me veía muchas posibilidades. Cuando dejé de competir, Pedrerol volvió a tener una conversación conmigo y quedamos a cenar un par de veces.

El chiringuito es un proyecto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque considero que las fórmulas que ha inventado Josep no existían dentro del mundo del fútbol y tienen mucha repercusión. Para mí es un placer y una forma nueva de afrontar el fútbol desde fuera y dar mi visión como jugador exprofesional.

¿Cómo lleva el estar ahora al 'otro lado' del fútbol, es decir, aportar su opinión como colaborador en una tertulia futbolera?

Cuando he sido jugador profesional nunca he sido muy fanático siendo un deporte que yo he vivido desde pequeño. Yo quiero intentar acercar al espectador una postura muy próxima al sentimiento del futbolista y a los valores del fútbol muy alejados del forofismo. Intento ser lo más neutro y didáctico posible. No hay que perder la coherencia y entender que es un deporte y creo que viene bien que El chiringuito cuente con exjugadores como yo para que podamos opinar bajo nuestra experiencia.

¿Sabe si hay muchos futbolistas en activo que ven El chiringuito?

Sí. Al final es un programa visto por gente de diferentes perfiles y que tiene mucha repercusión pese a que se emita en horario nocturno, ya que muchos quieren saber lo que pasa en el mundo del fútbol. La verdad es que El chiringuito está al minuto de toda la actualidad y por eso es el número uno.

Usted ha tenido muchos entrenadores en su carrera. ¿Cómo es Josep Pedrerol como 'jefe'? ¿Le da alguna indicación o intentar corregirle en algo?

Josep es una persona que te da mucha libertad, tiene muy buen ojo para saber escoger a la gente que quiere a su lado. Además, creo que es una persona muy inconformista porque siempre quiere más y buscar situaciones inesperadas por la mayoría de la gente.

Desde ese punto de vista, y al menos conmigo, Pedrerol ha sido muy claro. Entiende que he sido futbolista y que, por mi forma de ser, probablemente, mi perfil no lo tenía en el programa. Yo nunca he sido un jugador polémico y siempre he sido muy respetuoso con los rivales y eso es lo que quiero trasladar. Me gusta debatir, escuchar, aprender...

Ahora tiene de compañeros a Tomás Roncero, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Alfredo Duro... ¿Qué me puede decir de ellos?

A la gran mayoría los conozco desde hace años por diferentes situaciones. Con Cristóbal tengo buena relación. Yo entiendo la forma de cómo se expresa, que es totalmente respetable, al igual que ocurre con Jota Jordi, que he de reconocer que hay muchas cosas que dice que me gustan y entiendo que muchos aficionados del Barça puedan sentirse representados por él.

Por la parte de periodistas que representan al Real Madrid, como puede ser el caso de Tomás Roncero, Juanma Rodríguez, Alfredo Duro o José Félix Díaz, son grandes profesionales que llevan muchos años al frente de la actualidad deportiva y que cada uno de ellos intenta aportar la mejor manera posible sus conocimientos. Una de las claves del éxito del programa es que al final que cada colaborador tiene su forma de aportar, lo que hace enriquecer al programa.

¿Hay alguno que le supone o 'dolor de cabeza' o entiende que todo forma parte del espectáculo?

El fútbol al final es un debate constante que se vive en el plató, en los estadios o en casa cuando ves un partido por la tele, y en nuestro país, yo siempre digo que todo el mundo sabe de fútbol y de medicina. Si un equipo juega mal o bien, todo el mundo puede opinar y si te duele la cabeza, te dicen lo que te tienes que tomar.

Yo no puedo poner ninguna nota negativa a ningún compañero del programa. Todos tienen capacidades y su forma de ser. Personalmente, cuando hay conflictos o debates donde se puede faltar el respeto, intento huir porque no me siento cómodo. Prefiero escuchar y llevar un debate que, por respeto a las personas que nos están viendo, puedan entender muchas de las cosas que pensamos.

También forma parte del plantel de comentaristas de Onda Madrid.

Así es, comento los partidos del Real Madrid. Nacho Aranda [nuevo director de deportes de Telemadrid] quiso contar conmigo para este proyecto y para mí es un honor estar en la radio de mi ciudad, una radio que siempre ha tratado bien al Madrid.

Miguel Torres ('El chiringuito'): "Quiero estar al frente de una cantera importante

El 4 de julio de 2019, Miguel Torres decidió colgar las botas a sus 33 años después de ganar dos Ligas y una Supercopa de España con el Real Madrid y una Supercopa con el Olympiacos, en Grecia. Como canterano que es, sabe lo difícil que es hacerse un camino en el fútbol de élite, por eso, su objetivo es "es estar al frente de una cantera importante". "Si es la del Real Madrid perfecto, pero sé que es muy complicado", dice. Por eso, Raúl González fue el compañero que más le marcó en su carrera.

El nuevo tertuliano de Pedrerol, además, hace un breve balance del inicio de LaLiga. En su opinión, el Madrid es quien "tiene la plantilla más completa"; cree que Koeman va a ser "exigente" en el Barça y destaca lo "hábil" que ha sido el Atlético fichando a Luis Suárez.

Anunció su retirada en julio de 2019, pero sigue vinculado al fútbol. ¿Qué objetivo se ha puesto?

Paralelamente a mi etapa de profesional, no he intentado descuidar la formación. Hace unos años me saqué el título de director deportivo, y ahora tenía claro que quería tener la licencia de entrenador. Empecé el curso en la RFEF con un grupo de jugadores en el que estaban Fernando Torres, Rafa Márquez, Ibagaza, Catanha... y ahora estoy con los juveniles del Rayo de Majadahonda, dentro del proceso de evaluación que me exigen para tener la licencia de entrenador.

¿Se ve algún día entrenando al Real Madrid?

Realmente no es que me vea de entrenador. Al final, de lo que más conocimiento tengo en mi vida es del fútbol y cuanto uno esté más formado cuando deja de competir, mucho mejor. A mí me está aportando mucho tener la visión de entrenador y sí es cierto que me gusta más el trabajo de formación a nivel de cantera.

De hecho, uno de mis objetivos que me gustaría conseguir es estar al frente de una cantera importante. Si es la del Real Madrid perfecto, pero sé que es muy complicado. A mí me gusta ver la evolución de un jugador joven, el camino que debe tomar, la manera de afrontarlo...

¿Qué futbolista en activo del Real Madrid vería como colaborador potencial de El chiringuito?

Ninguno porque lo mejor que pueden hacer ahora es jugar. Creo que cualquier jugador que esté en el primer equipo del Madrid está acostumbrado a tener relación con medios de comunicación prácticamente a diario y, por tanto, tiene capacidad para hablar y opinar. Todos tendrían cabida en el programa, no tengo ninguna duda.

Aprovechando que has saltado al mundo de la televisión y sabiendo que es amigo de Paco Roncero, ¿le han tentado para participar en MasterChef? ¿Cree que participando en este tipo de formatos puede fomentar su carrera?

No, para nada. Yo tengo muy claro que de lo que tengo experiencia es el fútbol y quiero seguir formándome ahí, no quita que mi tiempo libre lo ocupe en la cocina y lo comparta con mi familia y con mis amigos. Sí es cierto que siempre que el fútbol me lo ha permitido, he intentado disfrutar de la gastronomía.

Ansu Fati pide paso en el Barça y Luis Suárez en el Atleti. Mientras tanto, el Real Madrid sigue confiando en los goles de Sergio Ramos. ¿Qué balance hace Miguel Torres de este comienzo de Liga?

Pues va a ser una Liga muy disputada. Sigo pensando que el Real Madrid tiene la plantilla más completa. el Barça ha tenido la fortuna de quedarse con Messi y un entrenador que, entiendo, va a ser exigente. El Atlético de Madrid ha estado muy hábil con el fichaje de Luis Suárez, alguien que tiene unos números impresionantes cada temporada y seguramente, si las lesiones se lo permiten, podrá meter muchos goles. El Sevilla tiene un muy buen entrenador y muy buen proyecto, al final es un equipo más que hace que LaLiga tenga a nivel de imagen mucha más importancia.

La última. ¿De todos los jugadores con los que ha compartido vestuarios, con quiénes se queda?

Yo he sido una persona que me he relacionado con todos los compañeros y de cada equipo conservo relación con muchos, pero me quedaría con los del Real Madrid porque, al final es la máxima exigencia. Por cómo vivía el fútbol y cómo entrenaba, Raúl era un ejemplo a seguir por todos los canteranos; he tenido mucha relación con Iker Casillas y la sigo manteniendo; con Sergio Ramos, que creo es único y deseo que se pueda retirar en el Madrid; Fabio Cannavaro...