Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja: aclara lo que contará (y lo que no dirá) en Telecinco

El técnico de Sanidad, obligado a aclarar unas palabras del presentador

Fernando Simón compareció este lunes, como cada día, ante la prensa para explicar, junto al ministro Salvador Illa, la complicada situación que atraviesa la Comunidad de Madrid por la crisis del coronavirus. Sin embargo, en la ronda de preguntas, el técnico tuvo que responder una vez más ante participación en Planeta Calleja, que emitirá este viernes Telecinco.

Y es que hace unos días, Jesús Calleja aseguró en una entrevista en la Cadena Ser, que en la entrega de su programa, Simón iba a dar datos que hasta ahora no se han dado sobre la pandemia. "Hablará de qué se hizo mal, qué se ha hecho bien, cuál es el presente que tenemos en este momento, qué va a pasar de aquí a enero, qué va a pasar de enero a junio y cuándo va a acabar esta pandemia. Da fechas concretas de cómo va a ser el proceso y cuándo se va a acabar la pandemia", explicó el presentador.

Una de las periodistas presentes en la rueda de prensa preguntó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias si es verdad que se manejan esos datos y, en caso de ser cierto, por qué no los ha compartido con la población española al ser una información lo suficientemente importante como para ser usados como "gancho mediático".

Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja

"Ha utilizado un término que yo no conocía, lo de gancho mediático, yo creo que es básicamente eso. No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa, no hay información que no se haya discutido hasta la saciedad en muchos periódicos", ha empezado desdiciendo Simón.

El experto aseguró que en el programa se verán conversaciones en las que se debatirá sobre esos datos "un poco más en detalle", pero ha querido dejar claro que "no hay nada que sea relevante que no se haya discutido ya".