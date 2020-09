Toñi Moreno desvela su relación con Jesulín de Ubrique: "Me enamoré de él" Ecoteuve.es 29/09/2020 - 10:43 0 Comentarios

La presentadora de Canal Sur asegura que se enamoró del torero

Toñi Moreno recibió este lunes la visita de Jesulín de Ubrique en Un año de tu vida, su programa en Canal Sur. La presentadora se sumergió en la vida del invitado, aprovechando que celebra 30 años desde que decidió iniciarse en el mundo del toreo. La gaditana también abordó (por encima) su vida personal y desveló una anécdota que muy pocos conocían.

El programa obvió la relación de Jesulín con Belén Esteban, fruto de la cual nació su hija Andrea. Sin embargo, sí emitió una pieza en la que se recordaba el gran éxito que el joven Janeiro tenía con todas las mujeres en todas y cada una de las plazas de toros a las que acudía.

"Llevaba una libretita donde tenía apuntado el teléfono de todas", recordó Toñi Moreno, que quiso aprovechar la ocasión para realizar una sorprendente revelación. Tal y como aseguró la presentadora, ella fue una de las mujeres que cayeron rendidas ante los encantos de Jesulín.

Toñi Moreno: "Me enamoré de Jesulín de Ubrique"

"Tengo que confesar, y estoy hablando de hace 30 años, que me enamoré de Jesulín de Ubrique. Pero quién no se enamoraba de Jesulín, si es que era el del momento", comentó entre risas antes de recordar el tonteo que tuvieron durante la primera entrevista que le hizo. "Pidió mi teléfono y yo me emocioné muchísimo. Yo no tenía teléfono fijo en mi casa, porque éramos pobres, y tenía el de mi vecina. Él llamaba a las dos de la mañana y mi vecina venía a buscarme", contó con entusiasmo

"Entonces él decía, '¿Juani? ¿Pepi?...', hasta que daba con mi nombre. Llevaba una libretita donde tenía apuntado el teléfono de todas", añadió a carcajadas Moreno, haciendo alusión a la faceta de mujeriego de su invitado. "Tenía muchas amigas", reaccionó con humor Jesulín.