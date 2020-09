Los Morancos meten en un lío a Pablo Motos: promocionan Telecinco desde Antena 3 Ecoteuve.es 29/09/2020 - 9:38 0 Comentarios

Pusieron sobre la mesa el especial 'Planeta Calleja' con Fernando Simón

"¿Pero qué estamos haciendo? Esta conversación no tiene sentido en esta cadena"

Momento surrealista en El Hormiguero. Jorge y César Cadaval, Los Morancos, acudieron al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo espectáculo teatral, El Desfase.

En el show, imitan a diversos personajes famosos, como es el caso de Fernando Simón. "Está con la curva para arriba y para abajo", bromeó Jorge Cadaval. "Ahora está muy bien porque se ha ido con Calleja y todas las curvas las ha metido en el agua", dijo en referencia al especial de Planeta Calleja que se emitirá este viernes en Telecinco.

"No sé si lo han emitido ya porque solo he visto las promociones", apuntó Cadaval, que sin darse cuenta estaba hablando de Mediaset en Atresmedia.

"Creo que no lo han echado todavía", apuntó Pablo Motos. "Tú deberías saberlo, porque eres de la cadena... ¡ah no, él es de Cuatro!", comentó Cadaval. "Pero lo va a emitir Telecinco", dijo Pablo Motos. "¿Pero qué estamos haciendo? Esta conversación no tiene sentido en esta cadena", comentó entre risas.

