Risto Mejide, obligado a pedir perdón en Cuatro: "No pasa nada por rectificar cuando nos equivocamos"

El presentador de 'Todo es mentira' se 'tragó' una cuenta 'fake' de Íñigo Urkullu

Risto Mejide se ha visto obligado este lunes a pedir disculpas públicamente durante la emisión de Todo es mentira. El presentador de Cuatro ha interrumpido el curso habitual del programa para rectificar una información falsa que habían difundido al comienzo de la tarde.

Nada más arrancar el programa, el catalán se hizo eco de un supuesto tuit que había lanzado Íñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco, en su cuenta de Twitter. "A mí, Quim Torra, me da un asco descomunal. Pero no es comparable con el asco que me dan quienes vulneran los cimientos más básicos de la democracia, orquestando un golpe junto con jueces amigos, para quitar de en medio a un tipo que ha ganado las elecciones en su tierra".

Sin embargo, este mensaje se lanzó desde una cuenta fake que parodia al mandatario en Twitter, algo que advirtieron enseguida muchos espectadores. Durante la publicidad, Risto Mejide prometió rectificar y al devolver la conexión con plató, el publicista se dirigió a los espectadores de Mediaset.

Risto Mejide, obligado a pedir perdón

"Tenemos que pedir disculpas por un pantallazo. No pasa nada por rectificar cuando uno se equivoca. Hemos puesto este pantallazo de Íñigo Urkullo y resulta que es una cuenta fake como bien pone en el nombre del perfil", advirtió Risto.

"¡Esto es de vergüenza, esto es de echar gente, a tomar por saco, a la cola del paro!", dijo irónicao Miguel Lago, al que Risto recordó que ese tuit lo había mandado él (supuestamente). "Esto es un error que le puede pasar a cualquiera", dijo entre risas el colaborador de Risto antes de que este continuara con el transcurso del programa.

