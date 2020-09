La charla de Jordi Évole con Pau Donés antes de morir: "No me permití hacer algo morboso" Adrián Ruiz 28/09/2020 - 14:51 0 Comentarios

El periodista de La Sexta estrena este miércoles 'Eso que tú me das'

"Ahora soy más consciente de que la muerte está ahí", reconoce el catalán

"Pau le encontraría fallos a la película, era un perfeccionista", bromea

Todo comenzó con una llamada. Pocos días antes de morir, Pau Donés levantó el teléfono para ponerse en contacto con Jordi Évole y hacerle una propuesta que se acabó convirtiendo en la "experiencia más bestia" que ha vivido el periodista catalán a lo largo de su fructífera carrera profesional: una última entrevista con el cantante que se ha materializado en forma de película documental. Su título es Eso que tú me das y llega este miércoles, 30 de septiembre, a las salas de cine de toda España.

"A Pau yo nunca le manifesté duda, pero esa misma mañana llamé a Elena [su oncóloga] y le dije: 'Pau me ha pedido esto y no sé qué hacer. Vosotros sois lo que conocéis de verdad este mundo de los enfermos de cáncer y yo no sé si voy a ser útil. Quiero que esto sea útil'. Pero me dijo: 'Tira para adelante. Pau siempre ha visibilizado bien la enfermedad, incluso en esa última fase en la que ya se empieza a ocultar", ha empezado recordando Évole durante la presentación de la cinta realizada por Producciones del barrio y Atresmedia a la que ha tenido la oportunidad de asistir ECOTEUVE.ES.

Y lo que en otras ocasiones no es más que una rutinaria y mecánica rueda de prensa, en esta ocasión se convirtió en un lugar de comunión entre periodistas, amigos y familiares de Pau Donés, y parte de los médicos que trataron al artista hasta sus últimos días. Todos ellos pudieron compartir con Jordi Évole sus impresiones tras el visionado de la película.

"Pau te llamó a ti porque tenía muy claro que podías entender lo que él necesitaba hacer y plasmarlo a la perfección. Hubiera sido muy fácil caer en otras maneras y creo que te eligió a ti por hacerlo como lo has hecho. En esto te avala tu trayectoria y la relación que teníais", desveló Marc Donés, hermano del cantante de Jarabe De palo, que ha puesto en valor la "honestidad" del presentador de La Sexta con su trabajo. Jordi Évole, agradecido de sus palabras, ha asegurado que no podía haberlo hecho de otra manera. "No nos hubiésemos permitido hacer un documental morboso. Si en el mismo rodaje hubiéramos tenido la sensación de que se estaba transmitiendo morbo, no hubiésemos continuado con la historia. No nos gusta el amarillismo y el morbo y no hubiéramos seguido por ahí", afirma rotundo el catalán.

Évole: "Ahora soy más consciente de que la muerte está ahí"

Jordi Évole confiesa que al llegar al Vall d'Aran, lugar al que decidió retirarse a morir Pau Donés, sintió un gran impacto por el deterioro físico del artista, algo que cree que sentirán también los espectadores de la película. "Pero es un efecto que a los 3 o 4 minutos se pasa, al rato, todo desaparece y te quedas embriagado por su discurso", reconoce el periodista antes de confesar que pudo soportar la emoción de la charla porque ambos llegaron a ella "llorados".

"Días antes tuvimos una segunda conversación por teléfono tras la cual acabamos muy rotos, eso hizo que la grabación fuera una charla más entre nosotros", afirma el presentador, que ya no pudo contener las lágrimas al finalizar su trabajo y darle a su amigo su último abrazo. Évole asegura que la charla está también cargada de humor, porque ninguno de los dos quería "regodearse de la pena": "Había voluntad de que hubiese una montaña rusa de emociones de todo tipo de intensidades. Es algo que logramos y yo creo que hace que se pase muy rápido", confiesa.

Jordi Évole reconoce que esta experiencia profesional le ha hecho darse cuenta de lo cerca que está la muerte y la escasa preparación que tenemos en la vida ante ella. "He sido más consciente de que está ahí, de que es un factor que nos ronda siempre. Hace poco escuchaba a un médico de paliativos que decía que igual que hay un nacimiento hay un 'morimiento', hay un tránsito a la muerte. Ir teniendo conciencia de esas cosas es muy útil", puso en valor el catalán mientras uno de los médicos presentes en la sala aseguraba que el visionado de esta cinta puede ayudar mucho a otras personas que se encuentran en una fase terminal de sus vidas.

"A mí me ha ayudado a afrontar el duelo y creo que es uno de los motores para darle esta difusión a la película. Me ayudó a tener un verano diferente y tener otra perspectiva. Yo era alguien de mucha acción y ahora sigo siendo así, pero tiendo más a la reflexión. Me tranquilizó mucho que la familia vio la película y nos animaran a que siguiéramos para adelante. Les ayudó ver el testimonio que dejaba su hermano, su padre, su pareja... etc. Es útil lo que ha hecho", decía emocionado el periodista, que asegura que "hay frases del documental que son grandes enseñanzas y que las tienes que tener colocadas por ahí para cuando vengan mal dadas".

"Pau le encontraría fallos a la película, era un perfeccionista"

Jordi Évole, consciente de que este proyecto ha sido muy especial, descarta por el momento someterse a una experiencia similar en el futuro. "Especializarme en el género de entrevistar a gente que se va a morir... no sé yo. Pero si hay que hacerlo se hace. Yo creo que va a ser algo muy único", comenta con humor el catalán antes de confesar que "se emociona muchísimo" al oír las canciones de Donés.

Finalmente, Évole imagina qué diría Pau Donés tras ver el resultado de su magistral pieza. "Yo creo que le encontraría fallos, porque era un perfeccionista y seguro que me diría que pusiera o quitara alguna cosa, o me pediría los brutos de la entrevista para añadir algo", declara entre risas. Su hermano Marc lo ratifica: "Creo que estaría muy contento, pero alguna cosita seguro que le encontraría, queda claro que le conocías muy bien.