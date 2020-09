"Tú eres un pitufo tontín y peligroso": Juanma Rodríguez ('El Chiringuito') estalla contra Piqué Ecoteuve.es 16:10 - 28/09/2020 | 16:26 - 28/09/20 0 Comentarios

El tertuliano de Pedrerol responde a Casillas y al central del Barça

Los seguidores del fútbol han sido testigos estos días de un tenso rifirrafe en redes sociales en el que se han visto implicados Iker Casillas y Gerard Piqué. El primero fue duramente criticado por Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito, al que el central del Barça ha llamado "Gargamel" en defensa de su amigo y excompañero en la Selección Española.

Pues bien, horas después de que Piqué lanzara su polémico tuit, Rodríguez ha decidido responder a ambos a lo largo de un duro artículo. En él, el polemista recuerda que, ya en otra ocasión, Casillas trató de desprestigiarle haciéndole la misma pregunta: "¿Tu quién eres?". "Así que o bien Casillas tiene mala memoria o bien sabe perfectamente quién soy pero, fatuo y prepotente, quiso dejarme en evidencia ante sus groupies", empieza diciendo el colaborador de Pedrerol.

Lea también: La 'bofetada' de Josep Pedrerol a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso: "Con la salud y el trabajo no se juega"

"Yo soy el que no puedes manejar. Ese soy yo. El que no puedes manejar", asegura Juanma Rodríguez, que rescata unas supuestas declaraciones de Del Bosque, "su amigo, el que terminó hasta el gorro de él", desvelaba el desplante que había tenido con él el portero. "Casillas no se portó bien con nosotros', siendo ese "nosotros" el cuerpo técnico de la selección que encabezaba él mismo. ¿Qué no haría Casillas para que el pacífico Del Bosque explotara de aquel modo?", se pregunta en Libertad Digital.

Juanma Rodríguez estalla contra Piqué

Juanma Rodríguez destaca entonces que se llevó una gran sorpresa al descubrir quién era el "abogado defensor" de Casillas: "A mí me llaman de todo a diario por las redes sociales, de todo. Pero hay un mote que ha calado más que otros. Casillas me pregunta que quién soy y Piqué responde 'Gargamel', que es el malo de los pitufos, que es una serie de dibujos animados. Imaginaos el nivelazo: el ex capitán del Real Madrid entrando al trapo de un periodista y uno de los capitanes del Barcelona saliendo en su ayuda con el argumento del 'caca, culo, pedo, pis", empieza criticando.

Juanma estalla entonces contra el catalán, criticando el papel que ha tenido el capitán del Barça durante la última crisis institucional del equipo: "Hay un aspecto positivo reseñable y es que, al menos, sabemos que está vivo. Sí porque empezaba a circular el insistente rumor de que Piqué nos había dejado este mundo para siempre", dice con ironía.

Tras enumerar, una a una, todas las polémicas vividas en el Camp Nou durante este verano, Rodríguez destaca que "Piqué no ha tenido tiempo para hablar de nada de esto pero sí lo ha sacado para comparar a un periodista con un personaje de cómic". "Así que yo para ti seré Gargamel, Piqué, sí, pero tú para mí no eres más que un pitufo mental, y uno peligroso además, tanto como para convocar a su gente a una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y luego, cuando empiezan las cargas policiales, poner pies en polvorosa", señala.

"No eres Papá pitufo, no. Ni pitufo fortachón, ni pitufo valiente, ni mucho menos eres el pitufo filósofo, no. Si acaso eres el pitufo tontín. O mira, aún mejor, el pitufo vanidoso. Eres esa clase de pitufo capaz de decirle a un guardia urbano que está a punto de ponerle una multa eso tan petulante de 'usted no sabe quién soy yo", atiza. "Tú eres el mismo que lleva escondido un mes mientras el club al que dices amar simplemente se derrumba, se cae a trozos y hace un ridículo mundial. Ese eres tú, el que lleva un mes escondido en la cueva. Eso sí, entre los cascotes, tienes tiempo suficiente para responder por Twitter a un periodista. Dios los cría y los pitufos presumidos se juntan. Cuánta razón tenía don José Mourinho. Cuánta", concluye.