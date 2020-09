Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros se mofan de Marta López por el partido político que apoya Ecoteuve.es 12:53 - 28/09/2020 0 Comentarios

Presentador y colaborador ridiculizan a la colaboradora en el 'Deluxe': "No entiendes"

La política se coló una vez más en Sálvame. Coincidiendo con el 'poli deluxe' al que se sometió Efrén Reyero, la novia de Marta López, se desveló los ideales políticos de la mediática colaboradora de Teelecinco por culpa de Kiko Matamoros.

La ex gran hermana intentó por todos los medios no decir a qué partido político votaba. "No discuto por política, porque no entiendo, ¿vale?", se excusó López queriendo salir del paso sobre la comprometida cuestión.

Sin embargo, y después de que se hiciera el silencio en el plató, Matamoros reveló que Marta López vota a VOX, el partido que lidera Santiago Abascal: "Coño, pues entonces no seas de VOX. Se nota que no entiendes".

Esto provocó las risas del propio Kiko a lo que se unió un cómplice Jorge Javier. Todo ello, con la intención de ridiculizar a la tertuliana. La situación de intentar dejar en evidencia por los ideales políticos recordó a la que vivió en su día Antonio Montero con el presentador catalán y su famoso: "Este programa es de rojos y maricones".

