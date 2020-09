Joaquín, del Betis, vuelve a enloquecer con 'La isla de las tentaciones': "¡Tom es un fenómeno!" Ecoteuve.es 28/09/2020 - 10:42 0 Comentarios

El jugador del Betis parodia otra vez a Andrea en su regreso al reality

Joaquín lo ha vuelto a hacer. El futbolista del Betis ha sorprendido este domingo a sus seguidores de Instagram al publicar varios vídeos en los que dejaba claro que se ha vuelto a enganchar a La isla de las tentaciones. El andaluz ha enloquecido con la vuelta de Andrea, a la que ya imitó durante su paso por la primera edición del reality de Mediaset.

"¿Esto no será verdad, no? ¿Esto no será verdad, no? ¿Esto que estoy viendo no será verdad, no?", empezaba preguntándose Joaquín entre risas tras la vuelta de la joven a la República Dominicana, esta vez como soltera dispuesta a conquistar a uno de los cinco participantes. Acto seguido, se dispuso a parodiarla portando una pequeña corona de juguete y un abanico en las manos. "Aquí estoy de nuevo, a dar guerra. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Me entiendes?", aseguró el centrocampista bético.

La noche fue avanzando y Joaquín Sánchez desveló quién era su favorito de la edición: "A mí el que me ha hace gracia es el Tom. Al Tom ese le van a faltar programas... ¡es más caliente que una plancha olvidada. ¡Es un fenómeno!", aseguró entre risas el futbolista mientras en la televisión de su salón se podía ver al marroquí dándolo todo con varias de las solteras.

"Melyssa se va en la primera hoguera. Como esto siga así, yo no sé dónde voy a meter a tanta gente aquí en casa. Si es la primera hoguera... ¡vamos a tranquilizarnos un poquito", pidió el gaditano después de ver como Melyssa Pinto salía corriendo al ver las primeras imágenes de Tom, jugando en la piscina con varias de sus compañeras.