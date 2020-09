Pilar Eyre, al hablar de "la segunda esposa" del emérito en TVE: "¿Nos cerrarán el programa?" Ecoteuve.es 27/09/2020 - 15:49 0 Comentarios

La experta en Casa Real hizo esa declaración tras haber contado un episodio sobre Corinna

El programa La Pr1mera Pregunta de TVE, presentado por Lluís Guilera, debutó este sábado con una entrevista a Plácido Domingo en la que se defendió de las acusaciones de acoso, otra a Mónica Naranjo en la que defendió a Miguel Bosé, y la colaboración de la escritora y periodista Pilar Eyre, especializada en Casa Real, que sorprendió hablando del Rey emérito Juan Carlos I.

Pilar Eyre dejaba boquiabierto al conductor del nuevo espacio de la Corporación de RTVE con las anécdotas sobre la Familia Real.

Guilera preguntó de forma inocente a Eyre por la pulsera que llevaba puesta, lejos de saber que estaba ligada a una anécdota incómoda sobre el Rey y Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

"Es la primera vez que cuento esto, eh. En un viaje que hice a Abu Dabi en el año 2012, fui al joyero con mi hermana y con mi hijo. Y el joyero me dijo: '¿Sabes que el Rey cuando está aquí compra joyas, le enviamos obsequios, cosas para sus hijos, para su mujer, para sus amigos?'. Y yo digo, 'ah, bueno sí'. Y me dice: 'Una pulsera como ésta, por ejemplo, hace poco la ha comprado'. Y le digo, 'ah, para su mujer'. Y me dice: 'Sí, para su segunda esposa'", reveló Eyre.

"Tachán", intentó zanjar la historia Eyre mientras Guilera se sorprendía aún más.

Corinna, ¿Segunda esposa de Juan Carlos I?

Pero prosiguió: "¿Segunda esposa?", prosiguió la historia la periodista. "Y me dijo: 'Sí, estuvieron aquí en el Gran Premio de Fórmula Uno y es una señora alemana'. Claro, en aquellos países donde existe la poligamia, aquello de la segunda esposa no es nada. Y claro, se trataba de la princesa Corinna".

"¿Nos cerrarán el programa?"

Tras un incómodo silencio, Eyre preguntó al presentador: "¿Qué te parece?, ¿Nos cerrarán el programa o qué?"

Guilera tosió mientras la periodista le hacía esta pregunta pero rápidamente contestaba que no y seguía con la escaleta.

Eyre también aseguró que a su juicio, Juan Carlos I no regresará nunca más a España, y contó otros encuentros del emérito con Corinna, incluyendo uno en un hospital de catalán en el que casi se encuentra con la emérita Sofía.