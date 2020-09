Carmen Borrego, obligada a pedirle perdón a Emma García: "No he querido ser borde contigo" Ecoteuve.es 27/09/2020 - 14:02 0 Comentarios

Se ha visto obligada a disculparse por si su actitud fue incorrecta con la presentadora

Vuelan los cuchillos últimamente en Viva la vida por las polémicas a partir de una entrevista de Carmen Borrego en la que habló sobre Rocío Flores.

Y es que desde entonces, Carmen Borrego ha estado más tensa de lo habitual en el plató y a Emma García le han extrañado algunas actitudes de la hija menor de La Campos para con ella.

Antes de ser entrevistada sobre algún tema que Borrego considera peliagudo, Carmen ha tenido que aclarar los rumores que se vienen dando desde hace ya bastantes días. Y es que Borrego ha tenido momentos incómodos estos días al contestar a Emma García, se palpaba la incomodidad de la tertuliana con la conductora del programa.

Carmen, en efecto, está en la diana desde su polémica portada en la que aseguraba que su amiga Rocío Carrasco no iba jamás a perdonar a su hija Rocío Flores, y se ha mostrado tensa cuando le preguntaban sobre este tema. Por eso, este sábado ha querido rectificar con la conductora de Viva la vida.

"No he querido ser borde contigo"

Carmen pidió disculpas a la presentadora por si, en alguna ocasión, estuvo borde con ella: "No he querido ser borde contigo". Además, asegura no tener nada en su contra, sino que ha sido todo fruto de la tensión que vive: "Ha sido por una coraza".

Emma se ha acercado a la colaboradora y le ha dicho que no se preocupara, que no estaba molesta ni enfadada con ella, pero sí sorprendida y extrañada por algunas contestaciones que ha recibido por parte de la entrevistada alguna que otra vez.