Concha Velasco, sobre Alaska como su sustituta en 'Cine de Barrio': "Nadie ha dicho que me vaya"

Emotivo adiós tras casi una década al frente de la sobremesa de los fines de semana

Como informó TVE desde hace días, Cine de Barrio cambiaba de conductora este sábado: Concha Velasco daba paso a la cantante Alaska, habitual de la Corporación con otros programas como Alaska y Segura, Alaska y Coronas o el mítico y ochentero La bola de Cristal.

Concha Velasco se despidió de su equipo y sus telespectadores para dar la bienvenida como nueva presentadora a Alaska, a la que dirigió unas emotivas palabras acordándose también de su predecesora, Carmen Sevilla, que sustituyó a su vez a Parada.

"Ha llegado el momento de que les presente a quien a partir de hoy va a estar al frente de Cine de barrio: Olvido Gara, Alaska", decía la veterana actriz.

"Desde la distancia, mi veneración", le ha dicho la cantante de Fangoria al sentarse frente a ella.

"Nadie me ha dicho que me vaya"

"Perdonen que me emocione, pero me han pasado tantas cosas buenas. Me voy porque todo en la vida tiene su momento, nadie me ha dicho que me vaya. Hay que dejar las cosas en alto".

Alaska ha recibido la 'bendición y todo el cariño' de Concha Velasco en su primer día como presentadora de #Cinedebarrio



Síguelo en @La1_tve ???? https://t.co/N6BliTq9dW pic.twitter.com/Sl308q2Oui — TVE (@tve_tve) September 26, 2020

"Antes de que empieces, tengo que decirte, como me dijo a mí Carmen Sevilla en su momento: 'Te doy mi bendición y todo mi cariño'. Y a partir de este momento te deseo que tengas el éxito y el cariño que yo he tenido en esta casa durante estos 10 años", le dijo Concha Velasco.

Alaska se mostraba agradecida por las palabras: "Como seguidora del espacio, y como fan devota tuya, esto es un regalo, y lo sabes. Muchas gracias, dejas el listón muy alto".