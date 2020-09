Belén Esteban, a degüello contra el novio de Marta López, Efrén Reyero, por ser "chulito" en el poli Ecoteuve.es 27/09/2020 - 11:26 0 Comentarios

El entrevistado parecía no estar muy por la labor de contestar a las preguntas del 'Deluxe'

Belén Esteban no ha tenido miramientos con la actitud un tanto prepotente a su juicio de Efrén Reyero en el Deluxe y se lo ha hecho saber poniéndolo en su sitio y recordándole a qué iba al polígrafo.

Belén Esteban no se traga la historia de amor entre Marta López y Efrén Reyero, cree que es una especie de montaje.

Lea también: Belén Esteban, dolida con Anabel Pantoja por no confesarle su adicción: "A veces mezclo alcohol con pastillas"

El que fuera tronista hace muchos años ya se ha sentado en el sillón del Deluxe para desvelarlo todo sobre su recién comenzada relación sentimental con Marta López.

Pero la actitud que mostraba no le gustó un pelo a la de San Blas, que lo dijo alto y claro.

"Viene muy chulito con esas contestaciones a Conchita"

"Me parece que viene muy chulito, esas contestaciones a Conchita... Si vienes al polígrafo es para contestar a todas las preguntas del polígrafo, no a las que tú quieras", afirmó rotunda y tajande la de Paracuellos, al ver un cebo del poli.

"Vienes a un polígrafo para aclararnos lo de Marta (López)", le ha recordado la princesa del pueblo, que ha asegurado sentirse "alucinada" y "jorobada" con las condiciones del ex viceverso en el polígrafo de Conchita, como si se tratara de una estrella.

Efrén, desmentido por la propia Conchita

Unas acusaciones que Reyero no ha sabido -o podido- rebatir: "Lo que ha salido del polígrafo de Conchita, lo único que no he contentado es sobre la vida privada de Marta López", ha declarado.

"Conchita puede decirlo", ha recalcado Efrén. No obstante, la susodicha ha desmentido en directo al nuevo novio de Marta López, negando con la cabeza. "No es verdad, cuidado que se va a liar", le ha advertido Jorge Javier Vázquez, tensando aún más el ambiente.