Resines habla alto y claro en 'La Sexta Noche' sobre su polémica con la oficina de la Seguridad Social

El actor, trending topic estos días por su monumental enfado con la Seguridad Social

Antonio Resines ha charlado con Iñaki López en La Sexta Noche y ha mostrado su indignación con la clase política en general, así como ha hablado de su viral vídeo en el que cargaba contra una oficina de la Seguridad Social.

"Me niegan el paso", contaba indignado Antonio Resines en la puerta de una de las oficinas de la Seguridad Social en un vídeo viral que ha llegado hasta los políticos, incluso.

Por este motivo, el intérprete y colaborador de El Hormiguero y La Resistencia ha hablado en La Sexta noche sobre dicha polémica.

"Me gustaría que alguien me dé una respuesta porque toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para lo que sea, jubilación, pensiones...", aseguró Resines en el mencionado vídeo.

El ministro Escrivá, sobre el vídeo de Resines

El mismísimo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, contestó unos días más tarde al actor, admitiendo como Resines que "hay muchas personas que han tenido dificultades durante la pandemia para recibir servicios públicos". Asimismo, Escrivá reconoció que también es verdad que "la Seguridad Social tiene que reforzarse", al tiempo que aseguró que "desde que llegamos al Gobierno, hemos puesto en marcha los procedimientos, y hay 250 plazas nuevas desde el mes de julio, justamente entran interinos esta semana por 1.000 más".

Resines contesta al ministro

Resines, ante estas declaraciones, contestó lo siguiente: "Me encontré con varios funcionarios que reconocían no dar abasto". "Que se pongan las pilas. Están para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos", ha declarado Antonio Resines.

El actor ha agradecido la respuesta "adecuada" del ministro: "Él mismo lo dice, faltan 10.000 funcionarios. Coño, saquen las oposiciones y que la gente se prepare con tiempo y saquen funcionarios", ha recalcado.

Más rastreadores

Resines también ha hecho hincapié en la necesidad de rastreadores. "Hace poco fui a grabar una serie y uno de los actores dio positivo. A mí no me ha llamado nadie y tuve que hacer mi propia cuarentena", ha explicado Resines, que dijo que se hizo la PCR gracias a la productora.

También ha insistido en la necesidad de que los políticos se pongan de acuerdo. "Si a un tío le multan por no llevar mascarilla, a un tío que dice una gilipollez en el Congreso que le multen también. Porque es que ya está bien, pero además que se correspondan con el sueldo. Si a un chaval le meten 100 euros, a ellos 6.000. Es que están para resolver, que escuchen al contrario e intenten llegar a soluciones. Tienen que ponerse de acuerdo sí o sí, y sino que dimitan", ha aseverado.