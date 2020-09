Belén Esteban, dolida con Anabel Pantoja por no contarle su adicción: "A veces mezclo alcohol y pastillas" Ecoteuve.es 27/09/2020 - 10:15 0 Comentarios

La colaboradora confesó en el 'Deluxe' que necesita ayuda para desintoxicarse

En Sábado Deluxe Belén Esteban se ha quedado petrificada al escuchar la cruda historia de Anabel Pantoja. La prima de Kiko Rivera y sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que es adicta a las pastillas para dormir, los somníferos, un problema del que Belén Esteban no era consciente a pesar de su gran amistad, por lo que se ha sentido dolida.

Belén Esteban ha reconocido que le ha dolido mucho escuchar todo lo que estaba sufriendo su amiga, y se ha quedado callada, sin palabras, ante la situación.

"Estoy muy dolida con ella porque considero que somos grandes amigas y no me había contado nada", ha reconocido la de San Blas, visiblemente afectada por la confesión de la dependencia.

"Belén está muy callada, ¿Qué te ocurre?", le ha preguntado Jorge Javier. La de Paracuellos le ha admitido que "le hubiese gustado saberlo". Pero ha animado a Anabel y le ha dicho que lo superará, así como la ha aconsejado: "No sabía hasta dónde podía llegar. Necesitas ayuda. Ahora tienes que hacer caso a todo lo que te digan", ha declarado.

"A veces mezclo alcohol y pastillas"

Pero, sin duda, el momento más amargo llegó cuando Anabel Pantoja reveló que "a veces mezclo el alcohol con las pastillas y el resultado es una bomba", una confesión que dejó preocupados a todos los allí presentes por su gravedad.

Según contó en el programa, la ingesta de somníferos empezó cuando tenía unos 21 años, pues se independizó y pasaba miedo al dormir sola, además llegaron las defensas de su primo Kiko Rivera, los viajes en avión, los platós... y no conseguía conciliar el sueño.

Isabel Pantoja lo pasa muy mal con la adicción

Asimismo, reveló que todo su entorno familiar, menos su padre, sabían de su dependencia, incluida su tía: "Mi tía Isabel Pantoja sabe que soy adicta a las pastillas y lo pasa muy mal".

"Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, cada día me tomo más del doble de lo que me aconseja mi doctor. Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución. Lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean", confesó, afectada, sobre la necesidad de desintoxicarse.

No recuerda lo que hace bajo sus efectos

Una de las personas que más tiene que lidiar con la adicción de Pantoja es su pareja, Omar Sánchez: "Con los efectos de los somníferos no soy consciente de hacer muchas cosas, mi novio me dice que parezco otra persona cuando me tomo las pastillas. En un futuro me gustaría ser madre y no quiero verme así, es una manera muy vaga de afrontarlo", confesó. Asimismo, la sobrina de la tonadillera más famosa admitió que las pastillas le hacen olvidarse de qué hace cuando las toma, por lo que a veces se da cuenta días después de que ha hecho las maletas, comprado paquetes por internet, se ha dado un atracón o ha grabado vídeos para Instagram aparentando estar ebria, cuando es el efecto de los somníferos.

5 pastillas al día y una clínica de desintoxicación fichada

La tertuliana explicó que lo hace "como quien se echa una crema en la cara". Tanto es así, que en la actualidad consume, por día, "tres somníferos, y antes de cenar, dos pastillas para la ansiedad". La colaboradora comentó tener una clínica localizada para comenzar a tratarse lo antes posible.