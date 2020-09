Kiko Matamoros y Kiko Hernández: seis años sin dirigirse la palabra por Makoke Ecoteuve.es 26/09/2020 - 17:23 0 Comentarios

Todo comenzó cuando Matamoros entró en 'GH VIP' y hubo críticas a Makoke

Kiko Hernández ha revelado en Sálvame que Makoke fue la causa de que él y su amigo Kiko Matamoros se distanciaran sin hablarse durante más de un lustro.

Kiko Hernández y Kiko Matamoros llevan tanto tiempo siendo tertulianos de televisión que, como es normal, han acabado haciéndose amigos de algunos compañeros del medio.

Sin embargo, Hernández acaba de desvelar en Sálvame que estuvo sin hablarse durante seis años con Kiko Matamoros. Los Kikos no siempre han mantenido su amistad y la culpable tiene un nombre, según Kiko H.

Matamoros le retiró la palabra por criticar a Makoke

Todo sucedió cuando Matamoros entró en Gran Hermano VIP: "Él entró en GH y me dijo: 'Sólo te pido una cosa, no te metas con Makoke'. Yo al día siguiente me metí con Makoke a lo bestia. Y él sale a los 15 días, le ponen el vídeo y dice: 'Te retiro la palabra para siempre'".

El colaborador siguió con la historia: "Tardamos seis años en volver a hablarnos. Hicimos un cara a cara, creo que estaba Alberto también, había una especie de cara a cara en A tu lado". "No nos cruzábamos por los pasillos, porque él justo dejó A tu lado y se fue a Crónicas Marcianas, y hasta que no le llamamos a la discoteca que teníamos Marta y yo para hacer un bolo, no volvimos a hablarnos", ha asegurado el madrileño.