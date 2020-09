Toque de atención de 'Idol Kids' a Isabel Pantoja: Rojo Pantojo este lunes Ecoteuve.es 26/09/2020 - 15:10 0 Comentarios

La cantante siempre da el visto bueno hasta ahora a todos los participantes

Telecinco le para los pies a Isabel Pantoja con su benevolencia con los niños aspirantes de Idol Kids: Edurne, Carlos Jean y hasta Jesús Vázquez insistirán a Isabel Pantoja en la necesidad de que empiece a ser más estricta.

Para ello, los tres la animarán a que sustituya el pulsador verde por el botón Rojo Pantojo en esta cuarta entrega de los castings de Idol Kids que Telecinco emite este lunes 28 de septiembre a las 22:00 horas.

Y es que a pesar de llevar ya cuatro episodios, aún no se ha visto a Isabel Pantoja pulsando el botón rojo: a Isabel le puede la emoción y la sensación de valorar a niños, por lo que le cuesta decirles que 'no' al no querer dañar su autoestima con una edad tan corta, consciente de lo cruel que puede ser el mundo del espectáculo.

¿Usará el Rojo Pantojo ante la presión de sus compañeros?

Aún así, la tonadillera, ante este debut suyo como jurado, está pasándoselo genial: ríe y llora cuando algún concursante le emociona, como cuando cantaron una canción suya. Isabel se está abriendo ante la cámara como nunca en el talent, confesando secretos sobre su relación con Paquirri, o palabras hacia Rocío Jurado. Asimismo, ha llegado a revelar que conoció al mismísimo Michael Jackson, su ídolo.

Este lunes, además de al botón Rojo Pantojo, los telespectadores y el jurado conocerán a Aisha, una niña que perdió a su padre recientemente; Alberto, un niño andaluz que nunca ha tenido amigos en el colegio; y Cristina, una niña cuyo profesor de canto dio clase a la propia Isabel Pantoja.