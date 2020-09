Zasca de Ana War ('OT 2017') a Cristina Pedroche en 'Zapeando': "Que me lo digas tú es que vamos..." Ecoteuve.es 26/09/2020 - 14:36 0 Comentarios

Polémica en plató por un vídeo en bikini en redes sociales de la extriunfita

Ana War fue a Zapeando a presentar su cover de la canción de Raffaella Carrà, En el amor todo es empezar, para la BSO de la película Explota explota, sobre las canciones de la italiana que triunfó en la televisión de España hace décadas.

Miki Nadal ha sacado a la luz la cuenta de Instagram de Guerra, en la que tiene más de 650.000 seguidores, para hablar de sus publicaciones virales.

Lea también: Matías, de La isla de las tentaciones y Cristina Pedroche, un pasado en común

En concreto, de una en la que sale de la piscina imitando las películas de James Bond.

"A los artistas como tú os gusta mucho colgar en las redes vídeos vuestros haciéndoos los guais. Esto es así, que nunca colgáis un vídeo yendo a echar la quiniela, o cortándoos las uñas de los pies, que eso lo hace todo el mundo y eso no sale, que siempre son vídeos molones como éste", ha dicho Miki Nadal.

Nadal ha dicho que Guerra parecía una chica Bond "muy sexy" y entonces se ha metido de por medio la zapeadora Cristina Pedroche: "Sí y el otro día duchándose, lavándose el pelo que digo, pero, pero, pero, pero...", ha comentado la colaboradora antes de que la extriunfita le interrumpiese.

Pulla a Pedroche: "Anda, que me lo digas tú, es que vamos..."

"Anda, que me lo digas tú, es que vamos...", le ha espetado Ana Guerra.

"Ya, pero yo nunca me he lavado el pelo. No, si yo lo digo como envidia como, joder qué pibonazo, lavándose el pelo", ha contraatacado Pedroche para zanjar la discusión de broma.