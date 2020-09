Respuesta de un político a Kiko Rivera por haberle insultado con un "asquerosa boca podemita" Ecoteuve.es 26/09/2020 - 13:36 0 Comentarios

Por la polémica sobre el fichaje de Rivera en Canal Sur como comentarista deportivo

Continúa la polémica por el trabajo que le dio Canal Sur a Kiko Rivera como comentarista deportivo sin ser periodista. Tras los insultos de éste, un diputado andaluz de Podemos le ha contestado rotundamente.

Desde que se anunció la noticia de la colaboración de Rivera con el Ente Público andaluz, Adelante Andalucía -Podemos- ha sido muy crítico por el intrusismo profesional: "Jóvenes que estáis estudiando Periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur. Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión", dijo la cuenta del partido en Twitter, como ya contó ECOTEUVE.

Rivera explicó que su trabajo como tertuliano/comentarista deportivo de la radio pública andaluza "era ocasional" y ha pedido a los que le critican a que hablen de su próximo tema.

Además, ha cargado contra un político al que dijo "asquerosa boca podemita".

"Que se los meta por donde le quepa"

El concursante de realities ha contado que le apena que, por una colaboración, según cuenta, de 85 euros que no piensa tomar, se genere polémica. Sobre el sueldo por el Sevilla-Bayern de Múnich ha dicho: "Que se los meta el pou por donde le quepa, que seguro que le cabe".

"Y ya sabéis a quien me refiero con el pou... Porque tiene toda la cara de un pou, pero en viejo", ha agregado el hijo de Pantoja.

Ala y con esto acaba este capítulo! Ya no hablaré más sobre el tema

Besos a todos menos al pou — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Y ya sabéis a quien me refiero con el pou....porque tiene toda la cara de un pou pero en viejo — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Sabéis que me da pena?

Que estando el mundo como está le den bombo a una colaboración ocasional como bien han dicho canal sur por 85 euros... que no pienso coger.

Que se los meta el pou

Por donde le quepa que seguro que le cabe ????? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Todavía no os habéis enterado que solo era ocasional no?

Que ese no es mi trabajo señores!

Que pesaditos sois!

Por cierto el día 7 estrenamos tema a ver si habláis de eso también ???? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

He tomado una decisión.

Mi vida es mucho más bonita que todo esto.

No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí ???? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Por alusiones, el diputado andaluz Nacho Molina Arroyo ha sentenciado: "Yo tendré cara de Pou pero por lo menos no digo que soy DJ por poner una lista de Spotify en una discoteca", ha escrito en Twitter.

El diputado responde con educación a los insultos proferidos

Citando el tuit en el que Rivera anunciaba dejar la colaboración con la cadena pública, Molina ha respondido que el susodicho no era la mejor opción para Canal Sur: "Y no es por las faltas de ortografía. Con la de periodistas que hay en el paro... No hay más preguntas. Cierre al salir", ha zanjado el político.

Ahora queda claro por qué no era la mejor elección para que fichara como periodista deportivo en @canalsur

Y no es por las faltas de ortografía.

Con la de periodistas que hay en el paro...

No hay más preguntas.

Cierre al salir. https://t.co/vlu5MDKf26 — Nacho Molina ? (@jimolinaarroyo) September 25, 2020

Yo tendré cara de Pou pero por lo menos no digo que soy DJ por poner una lista de Spotify en una discoteca ???? https://t.co/qbCTObKeqK — Nacho Molina ? (@jimolinaarroyo) September 25, 2020