Kiko Rivera no estará en Canal Sur por las críticas por intrusismo y explota: "Asquerosa boca podemita" Ecoteuve.es 26/09/2020 - 12:03 0 Comentarios

La polémica ha llegado hasta el Parlamento de la Junta de Andalucía

Apenas 24 horas tras su estreno en el ente público autonómico Canal Sur como comentarista deportivo, Kiko Rivera ha renunciado al puesto tras ver las críticas, no sólo por cómo lo hizo, sino por el intrusismo que supone que alguien ajeno a los estudios de Ciencias de la Información fuera contratado a dedo en una cadena que además, es pública, no privada.

La lluvia de palos tras el fichaje de Kiko Rivera por La gran jugada de Canal Sur Radio como comentarista deportivo de los partidos del Sevilla cuando hay miles de periodistas formados sin empleo ha ocasionado tal polémica que, apenas un día tras su estreno en las ondas, el concursante de realities e hijo de Isabel Pantoja ha renunciado a su puesto.

Lea también: Anabel Pantoja y su adicción, en el Deluxe: "Necesito tomar más dosis (de somníferos)"

Las reacciones, negativas, comenzaron cuando el hijo de la tonadillera más famosa de España desveló que se iba a "reinventar" y que se lanzaba de lleno a ejercer de comentarista deportivo, sin tener ningún estudio relacionado.

"En los tiempos que estamos viviendo hay que reinventarse y nosotros lo volvemos hacer. ¡Hoy debuto en Canal Sur Radio de la mano de mis compañeros de La Gran Jugada comentando los partidos de mi Sevilla durante toda la temporada! Y qué mejor manera de hacerlo que viviendo otra final más. ¡Así que vamos a por ese estreno y por esa final!", escribía.

Estas palabras vertidas en redes corrieron como la pólvora, generando polémica, ya que hay miles de profesionales de la información y comunicación en paro y sin enchufe. Así, el tema del intrusismo de Kiko Rivera llegó hasta el mismísimo Parlamento Andaluz, a través de Adelante Andalucía, filial de Podemos, que cargó contra el concursante de realities.

"Jóvenes que estáis estudiando Periodismo, ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur. Gracias, Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión", publicaban en sus redes.

Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur.



Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión ???? pic.twitter.com/bD5QQH7TZH — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) September 24, 2020

Pero ahí no acabaron las críticas, sumado al intrusismo, se unió que en su debut, Rivera ni siquiera se supo los nombres de los jugadores del Sevilla-Bayern de Munich, por lo que comunicó que abandonaba, insultando y con faltas ortográficas.

"Asquerosa boca podemita"

"He tomado una decisión. Mi vida es mucho más bonita que todo esto". "No tengo que aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas. Renuncio a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. No tengo la necesidad de aguantar esto, amigos. De verdad que no", ha escrito en redes el hispalense.

He tomado una decisión.

Mi vida es mucho más bonita que todo esto.

No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí ???? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020