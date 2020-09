Rivera, sobre Sánchez: "Hay uno que no duerme muy tranquilo con algunos en el Gobierno, yo como un lirón" Ecoteuve.es 11:25 - 26/09/2020 0 Comentarios

Albert Rivera criticó a Sánchez y al gobierno de coalición en 'Mi casa es la tuya'

Albert Rivera ha vuelto a la TV 10 meses tras su dimisión por la estrepitosa caída de Ciudadanos, tanto en El Hormiguero como en Mi casa es la tuya, donde no sólo ha hablado de cómo le molestaban los bulos sobre las drogas y confesó que su tío murió por estas sustancias, sino que se ha atrevido a lanzar pullas a Pedro Sánchez.

Bertín Osborne sacó el tema a relucir de la dimisión de Albert Rivera: "Asumir responsabilidades es una cosa que no se ve mucho en tu exprofesión", dijo el andaluz sobre la denostada clase política y cómo no suelen dimitir ante los errores.

Lea también: Albert Rivera, a Bertín Osborne: "Mi tío murió por la droga"

El ex dirigente del partido naranja ha respondido con un recadito a Pedro Sánchez, rememorando aquellas declaraciones del presidente del Gobierno en las que decía que "no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno".

"Yo quería mirarme al espejo y dormir tranquilo cada día", ha declarado el catalán.

"No duerme muy tranquilo con algunos en el Gobierno, yo como un lirón"

"Yo he dormido tranquilo toda mi vida, he dormido como un lirón y ahora duermo muy tranquilo, hay uno por ahí que dice que no duerme muy tranquilo con algunos en el Gobierno, yo duermo como un lirón", ha asegurado, haciendo referencia al pacto de Sánchez con Unidas Podemos.

"Duermo tranquilo porque cuando saco 10 escaños y tengo 57 y hay un fracaso, yo no le he hecho la culpa al secretario de comunicación o al otro, los líderes no sólo están para echarse fotos, están para decir 'éste es mi resultado'. Estaba harto de ver a los líderes excusarse", ha subrayado Rivera sobre la debacle de Ciudadanos, su responsabilidad y dimisión.

Lea también: Motos desvela qué pasó con Rivera durante la publicidad de El Hormiguero

"Yo no quería que me salvaran con un sueldo y un escaño, me hubiese aburrido como una ostra, prefería el sector privado", ha admitido el letrado. "Al día siguiente de dimitir, me levanté nuevo", ha asegurado el ex dirigente.